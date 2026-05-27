Знак моральной чистоты. В Краснодаре посмотрят и обсудят военную драму «Белая лента»

  • Кадр из трейлера к фильму «Белая лента» © Скриншот видео с Rutube-канала «Love, Death & Trailers»
В Краснодаре 30 мая покажут черно-белый фильм австрийца Михаэля Ханеке, за который он получил награду в Каннах (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 30 мая показ военной драмы «Белая лента». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 2009 году выпустил австрийский постановщик Михаэль Ханеке. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Действие происходит в канун Первой мировой войны в вымышленной протестантской деревушке Айхенвальд на севере Германии. От лица школьного учителя зритель узнает историю о череде пугающих и необъяснимых происшествий. Рассказчик подозревает, что за преступлениями стоят дети пастора, Клара и Мартин, но не может доказать свою правоту.

Название отсылает к практике пастора повязывать лучшим ученикам белую ленту — знак моральной чистоты. Ханеке не показывает напрямую, кто именно совершает преступления. Зритель видит только последствия.

Показ состоится 30 мая в 17:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 июня пройдет спецпоказ фильма Квентина Тарантино «Убить Билла. Кровавое дело целиком».

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
«Безопаснее ничего не станет»
Лучшие из проигравших
