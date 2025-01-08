В Краснодарском крае с момента разлива мазута погибли больше 60 дельфинов

По словам специалистов, с момента ЧС в Черном море они зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них 32 особи, умершие после 15 декабря. Их гибель вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела.

«Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — нетипично большая цифра.Судя по состоянию тел — скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными», — рассказали в центре «Дельфа».

Там добавили, что пока выбросов живых дельфинов не было. Однако специалисты ожидают увеличения числа пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы.