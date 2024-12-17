Пляжи Анапы и Темрюкского района оказались в нефти после крушения танкеров. Жители нашли птиц в мазуте
Десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Люди пожаловались на сильный запах
Предыстория: 15 декабря в Керченском проливе два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие из-за шторма. С первого эвакуировали экипаж из 13 человек. Один моряк погиб. Всех 14 человек с «Волгонефть-239» спасли.
16 декабря стало известно, что поврежденные танкеры везли 9,2 тыс. тонн мазута. В Росморречфлоте заявили о разливе нефтепродуктов, который дрейфует к побережью.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Следы мазута растянулись на несколько десятков километров.
Глава региона заявил, что на месте работают спасатели и волонтеры. Задействовали 267 человек и 50 единиц техники.
По словам Кондратьева, вчера пятно разлива нефти не достигало берега. При этом в четырех населенных пунктах Темрюкского района ввели режим повышенной готовности.
Жители Анапы и Темрюкского района поделились кадрами происшествия в соцсетях. Они пожаловались на сильный запах газа и нефти:
Блогер Макс Анапский предположил, что мазут к берегу прибило потому, что с Керченского пролива всю ночь дул ветер. Волны до 4,5 метров, сильный тягун и смерчи в море прогнозируют и 17 декабря.
Также жители Анапы и поселка Волна Темрюкского района обнаружили на пляжах птиц, испачканных в мазуте. Эколог Евгений Витишко призвал специалистов готовиться к экспедиции по спасению животных. Волонтеры создали чат, где решают, как организовать помощь птицам.
Как писали Юга.ру, ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске в конце февраля 2024 года составил более 450 млн рублей.