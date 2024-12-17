Пляжи Анапы и Темрюкского района оказались в нефти после крушения танкеров. Жители нашли птиц в мазуте

Десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Люди пожаловались на сильный запах

Предыстория: 15 декабря в Керченском проливе два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие из-за шторма. С первого эвакуировали экипаж из 13 человек. Один моряк погиб. Всех 14 человек с «Волгонефть-239» спасли . 16 декабря стало известно, что поврежденные танкеры везли 9,2 тыс. тонн мазута. В Росморречфлоте заявили о разливе нефтепродуктов, который дрейфует к побережью.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Следы мазута растянулись на несколько десятков километров.

Глава региона заявил, что на месте работают спасатели и волонтеры. Задействовали 267 человек и 50 единиц техники.