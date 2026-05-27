«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь». Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с (ис)следователем о том, как профессиональный опыт правоохранительной деятельности помогает распутывать исторические загадки, о сходстве методов царской охранки и советской милиции, о курьезах из следственной практики и о кропотливой работе с пожелтевшими архивными делами.

Краснодар переживает настоящий ренессанс интереса к локальной истории. Каждые выходные по городу водят десятки экскурсий, а блогеры собирают тысячи лайков под роликами об историческом прошлом кубанской столицы. Однако многие факты, которые ложатся в основу, добывает человек, остававшийся до недавнего времени в тени. Кандидат юридических наук и бывший следователь Игорь Сирица работает в кубанских архивах уже не одно десятилетие и выпустил целый ряд фундаментальных трудов.

Игорь, поздравляю с выходом второй книги из серии «Криминальный Екатеринодар». Учитывая специфику темы, читателю логично предположить, что твое прошлое тесно связано с правоохранительными органами. Расскажи об этом.

— Спасибо! Надеюсь, серия будет продолжаться и далее. В 1978 году я окончил среднюю школу. Тогда на пике популярности были вокально-инструментальные ансамбли (ВИА), мы играли в школьном ансамбле — главным образом зарубежные рок-хиты. Завуч сильно ругался, а старшеклассникам нравилось. И вот мы с одноклассником решили поступать в Краснодарский институт культуры на факультет театральной режиссуры. Экзамены сдали без двоек, но не прошли: нам было по 17 лет, а в тот год по всему Северному Кавказу решили сделать директоров клубов исключительно с высшим образованием. В институт поступили взрослые ребята после армии, а нас задвинули в сторону. Естественно, весной 1979-го я ушел служить.

После дембеля в 1981-м пришел в военкомат за паспортом, а мне говорят: «Мы паспорта передали в милицию. Поезжайте на Благоева, 24, в Советский РОВД». Я приехал, мне отдают паспорт и предлагают работу в органах внутренних дел. Я, конечно, отказался, поскольку решил поступать на исторический факультет: последние полгода в армии усиленно зубрил учебники истории, да и в школе предпочитал гуманитарные дисциплины. Поэтому устроился телефонистом в КГУ, надеясь, что поступлю на заочную форму обучения. Подготовился хорошо, на вступительных вытянул идеальный билет: как сейчас помню — Ярослав Мудрый, «триумфальное шествие советской власти» и что-то показать на карте Гражданской войны. Ответил, как мне казалось, отлично, но на следующий день узнал, что получил двойку. Разочаровался, уволился.

А тут приходит повестка из военкомата. Военком заявляет: «Собирайся «партизанить» на два месяца в Тихорецкий район, рыть котлованы под трубы». Я возмутился: «Товарищ военком, я всего три месяца как дембельнулся! Какие котлованы?» А он пригрозил мне уголовным делом и прокуратурой за неявку на сборы военнообязанных. И тут я вспомнил про милицию. Поехал в Советский РОВД к кадровику: «Я созрел! Хочу служить в советской милиции, только дайте справку для военкомата». Привез эту справку военкому, положил на стол — и избежал рытья котлованов. Со спецучета МВД «партизанить» уже не могли забрать. Таким образом, я в милиции оказался совершенно случайно. Но в нашей жизни, как я понял впоследствии, ничто случайно не происходит. Вся наша жизнь — это череда случайностей, простите за пафос.

И решил пойти именно по пути следователя?

— Оформляясь в милицию, я спросил, смогу ли поступить в вуз системы МВД. Мне пообещали направление через год отличной службы в качестве рядового милиционера. Так и вышло: мы с товарищем занимались ночными рейдами по профилактике угонов и краж автомототранспорта от улицы Селезнева до Гидростроя. Вероятно, удачно. Ибо через год замполит РОВД предложил выбрать милицейский вуз для поступления. Мы по простоте душевной открыли справочник для поступающих и разложили карту Советского Союза: куда ехать? Выбрали Высшую следственную школу МВД СССР в Волгограде. Мотивация была простая и весьма наивная: недалеко ехать, и на Мамаев курган хотелось посмотреть, и в Волге искупаться.

Конкурс туда был покруче, чем во ВГИК или ГИТИС! В мире тогда существовало всего три подобных заведения исключительно по подготовке следователей: школа Интерпола в Европе, академия ФБР в Штатах и наша школа в Волгограде, которая готовила кадры для всего Советского Союза и стран соцлагеря. По крайней мере, так нам, абитуриентам, разъяснил начальник школы генерал-майор милиции Гаврилов. Поступил, отучился четыре года, получил высшее юридическое образование и в 1986 году вернулся в Краснодар, в Первомайский РОВД, где на 4 курсе уже проходил трехмесячную стажировку. Был назначен следователем, затем старшим следователем, а потом замначальника следственного отдела. Словом, работал на самой что ни на есть «земле», если ты в курсе. По-видимому, неплохо справлялся со своими обязанностями, ибо в 1993 году УВД края предложило поехать на два года в Москву — в Академию МВД России.

А работа «на земле» в те годы сильно отличалась от кабинетной?

— «На земле» в то время царил дурдом. Я ведь начинал милиционером еще при Брежневе, тогда была относительно спокойная оперативная обстановка, но уже ощущались видоизменения в криминальном мире. Кстати, умышленные убийства были по факту единичными явлениями в городе. Квартирный разбой с использованием оружия воспринимался как нонсенс, на подобные преступления выезжал лично начальник УВД города. Одним словом, процент тяжких и особо тяжких преступлений был невелик. А потом случилась горбачевская перестройка: появился и разросся так называемый рэкет, уровень тяжких преступлений резко возрос. В Первомайском РОВД, например, криминалитет взорвал дежурный «уазик», погиб водитель-милиционер — подобного ранее никогда не было. После распада СССР стало еще хуже: на место происшествия порой добирались на трамвае, бензина для дежурной машины следственно-оперативной группы выдавали 20 литров на сутки, дефицитом стали даже бумажные бланки следственных действий, народ стал увольняться и уходить в частные охранные структуры, остро возникла проблема с кадрами и т.д.

Негатива, конечно, хватало, но я для себя всегда выделял дела с долей абсурдного юмора. Помню такой случай: август, жара, вечер, балконные двери в многоэтажных домах по улице Промышленной рядом с РОВД у всех нараспашку. С восьмого этажа летит вниз голое мужское тело. На третьем этаже мужик падает на натянутые бельевые веревки, они пружинят — и его забрасывает через балконную дверь прямо в комнату чужой квартиры! А там вся семья в сборе: сидят, ужинают и смотрят бразильский сериал. Залетает туда этот голый летун, смахивает с тела кровь и вежливо спрашивает: «Извините, а где у вас здесь выход?» В общем, неудачно сходил на свидание к женщине, а тут вернулся муж из командировки — как в анекдоте.

Или вот приехал в Краснодар на гастроли из Москвы «Цирк на Цветном бульваре». И их акробат идет в ЦУМ возле Кооперативного рынка и совершает кражу кошелька. Здоровенный такой бугай, в своем аттракционе он стоял внизу, а на нем еще четверо акробатов. Когда его с поличным задерживали опера-«карманники», он едва половину ЦУМа не разнес. После гастролей в Краснодаре цирк возвращался в Москву, а оттуда направлялся в европейское турне — Бельгия, Нидерланды, Франция и проч. И акробат вместо Европы поехал, как говорится, в места не столь отдаленные. Я потом писал представление директору цирка Юрию Никулину, дескать, обратите внимание и примите меры — так требовал УПК РСФСР. Но в глубине души понимал, что цирковой артист полез в карман за чужим кошельком не от хорошей жизни.

Или вот приехала в Краснодар звезда советской эстрады Людмила Зыкина, поселили ее возле филармонии в гостинице «Москва». Пока она пела, в ее номер залез воришка и украл магнитофон Philips, а из холодильника звезды стырил бутылку водки и палку копченой колбасы. Всем городом потом искали.

Или еще комичная история. Накануне 8 марта один мошенник из Средней Азии (по национальности русский) развесил афиши возле филармонии на углу Красной и Гоголя, что завтра состоится концерт с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Геннадия Хазанова и Александра Розенбаума, и продавал фальшивые билеты якобы на это шоу. Мужчины кинулись покупать, едва друг друга не поубивали, ажиотаж случился неимоверный: все хотели сходить с женами и подругами на такой концерт. Впрочем, естественно, он не состоялся, а жулика разыскали. Оказалось, с подобными «мероприятиями» он колесил по всей стране и везде выходил сухим из воды. Но в Краснодаре ему не повезло. И таких трагикомических историй было достаточно. Быть может, когда-нибудь напишу мемуары.

А как произошел твой переход из следствия к архивам и краеведению?

— В 1993 году, как я уже говорил, меня отправили учиться в Академию МВД в Москву. Жили в общежитии, денег не хватало, выживали как могли — даже джинсы на вещевых складах возле ВДНХ по ночам охраняли. Или сторожили ресторан в гостинице напротив МИДа на Смоленской площади. Зато воочию первый раз в жизни увидел хоккей — на Приз «Известий», матч открытия между Россией и США: в ложе напротив сидели премьер-министр Черномырдин и вице-президент США Гор, а во время перерыва столкнулся нос к носу с прославленным тренером Анатолием Тарасовым и звездами мирового хоккея Владиславом Третьяком и Борисом Михайловым! Чуть кондрашка не хватила!

Мне предлагали остаться в адъюнктуре Академии после завершения учебы, решался вопрос с квартирой, но Москва показалась в то время мрачной и неуютной — кого-то взрывали, кого-то расстреливали, лихие девяностые ведь были, и я вернулся в Краснодар. Вакансий начальника следствия в городских РОВД не оказалось. Предложили аналогичную должность в Тимашевске и Северской, но без жилья. Съездил, посмотрел и отказался по семейным обстоятельствам.

После этого меня назначили старшим следователем в Следственном управлении края. Передали в подчинение девять следственных подразделений так называемой Тихорецкой зоны — от Кореновска до Белой Глины. Я привык к динамике в Первомайском РОВД — каждый день преступления, выезды на место происшествия, работа со свидетелями и потерпевшими, допросы подозреваемых в ИВС и обвиняемых в СИЗО, суета с раскрываемостью, неимоверное количество дел в производстве. А тут сиди в кабинетной тиши и подгоняй подчиненных начальников следствия к направлению уголовных дел в суды. Я откровенно заскучал. В 1996 году перешел преподавать в Краснодарский юридический институт МВД. Там требовалось получить ученую степень для карьерного роста. Через год-два засел за кандидатскую диссертацию, о которой никогда ранее не помышлял, впрочем, как и о науке в целом.

И писать ты, как я понимаю, начал об истории Екатеринодара. С чего началось погружение в эти темы?

— Мой научный руководитель, известный ученый, доктор юридических наук, профессор Леонид Павлович Рассказов (он специализировался на советских ВЧК, ОГПУ, НКВД) подсказал неизбитую тему о спецслужбах дореволюционной Кубани — политической полиции, куда входили жандармы и охранка. К тому времени был рассекречен 586-й фонд Государственного архива Краснодарского края — «Екатеринодарский охранный пункт». О жандармах Кубани тогда вообще никто не писал научных исследований! Я стал посещать архив и собирать необходимый материал.

Работа эта адская. В жандармско-полицейских и иных сопутствующих теме фондах лежат тысячи дел, миллионы листов, в том числе с угасающим от времени текстом. Ищешь нужную информацию по крупицам. Научный руководитель дал ценный совет: «Собирай материал с огромным избытком. Лучше потом при шлифовке текста отсечь лишнее, чем постоянно бегать в архив добирать». Диссертацию я защитил весной 2003 года. А весь тот материал, который в нее не вошел, стал основой для нескольких научных монографий и будущих книг.

В 2000 году я вышел в отставку по выслуге лет, став пенсионером МВД. Некоторое время еще поработал в нескольких гражданских вузах. В какой-то момент мне окончательно надоела рутина учебного процесса: студенты сидят на лекциях и смотрят сквозь тебя пустыми глазами с безразличным видом, ничто их не интересует, хотя я всегда подбирал эксклюзивный материал с использованием архивных сведений. В конечном счете я ушел на вольные хлеба и полностью посвятил себя научной и литературной деятельности.

Ты ведь еще написал сценарий военно-исторического фильма, диалоги в котором даже переводили на кубанскую балачку.

— Было дело! В какой-то момент я увлекся историей императорского конвоя, в котором в том числе служили кубанские казаки — лучшие из лучших. Предварительно изучил и законспектировал все учебники по сценарному искусству и драматургии, которые издавались у нас и на Западе (в переводе на русский), освоил голливудский формат оформления текста сценария. За полгода написал сценарий полного метра «Конвоец Его Величества» в жанре «военные приключения» и отправил на Всероссийский конкурс сценариев. На него натолкнулся московский режиссер и кинооператор Вадим Гетц (он немец, родом из Северного Казахстана), прочитал сценарий и предложил: «Полный метр не потянем, давай перепишем на сериал в 8-10 серий».

Основные локации были наши: станица Пашковская, Екатеринодар, Юго-Западный фронт, а также Ливадия в Крыму и Царское Село. Естественно, нужна была аутентичная речь — кубанская балачка. Я писал диалоги по-русски, а жена племянника отвозила их своей бабушке в станицу, и та переводила все на идеальный местный говор. Текст диалогов звучал как песня! Но Вадим потом схватился за голову: «Если это вдруг запустят по федеральным телеканалам, как жители условной Якутии поймут, о чем идет речь?» Пришлось переписывать обратно на русский, оставляя лишь колоритные словечки.

Мы пытались продвинуть этот проект. Вадим ходил в Москве по центральным телеканалам, дошел до руководства Первого канала. Там намекнули: «Были бы у вас фамилии, например, Никита Михалков или Федор Бондарчук — мы бы поговорили, а так — извините». Я, в свою очередь, в Краснодаре пытался заручиться поддержкой руководства Кубани и предложил проект местным властям, губернатору Ткачеву и казачьему атаману Долуде, но меня даже через секретарей к ним не пустили. Смог только передать каждому по экземпляру сценария, заявки и заверенные отзывы наших известных архивных специалистов-историков. Вероятно, все эти бумаги выкинули в мусорное ведро, даже не читая. Короче говоря, возникла не пробиваемая лбом стена. До сих пор сохранились все письма и заявки в Минкульт РФ, местный Департамент культуры, Минобороны РФ и во многие другие инстанции. Все ведомства перекидывали бумаги в другие органы и благодарили «за патриотизм».

Эта неудача подтолкнула тебя к написанию книг?

— Во многом да. Я познакомился с известными авторами исторических детективов Николаем Свечиным из Нижнего Новгорода и Валерием Введенским из Петербурга. Свечин как-то приехал в Краснодар собирать фактуру для своей книги «Кубанский огонь». Я подобрал ему необходимые архивные дела, рассказал о кубанских правоохранительных органах начала ХХ века, показал свой личный архив. Он говорит: «Пиши об этом, я помогу». И реально потом помог. А Введенский, с которым я обсуждал некоторые перипетии сюжета сценария, когда узнал, что на нем поставлен крест, посоветовал мне: «У тебя столько уникального материала, зачем тебе кино? Напиши роман по сценарию!» Прошло несколько лет, и вот теперь, при поддержке издательства «Традиция», я к нему вернулся. Не знаю, что получится, ведь сценарий и роман — это различные жанры по всем критериям. Работа предстоит тяжелая, но безумно интересная.

Кое-что я писал в своем блоге «Криминальный Екатеринодар» во ВКонтакте и для сайта «Съ любовью изъ Екатеринодара», за что благодарю краеведа Михаила Юрьева! Потом уже приступил к циклу «Криминальный Екатеринодар» и серии «Неизвестный Екатеринодар».