Отличается по цвету и похож на глину. Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке

Экологи продолжают критиковать новый песок на пляжах Анапы, который не похож на привычный. Однако власти продолжают отсыпку

25 мая оперштаб Кубани сообщил, что в Анапе уже отсыпали 7,4 км пляжной территории и разровняли песок 50-сантиметровым слоем на 6,8 км. Ранее Юга.ру писали, что всего власти планируют отсыпать 12 км прибрежной зоны и потратить на это более полумиллиарда рублей.

27 мая оперштаб сообщил, что новый песок начали просушивать и просеивать специальной техникой. Работы идут на Центральном пляже, участках до санатория «Рябинушка», от речки Анапки до отеля «Пляжный поселок». Также завозят песок в районе реки Можепсин, идет подготовка к отсыпке участка возле отеля «Карудо».

Однако блогеры и экологи критикуют действия властей и новый песок. 26 мая эколог Жора Каваносян опубликовал видео Андрея Маковозова, снятое на пляже в Анапе. Автор ролика показал, что песок не похож на привычный анапский: при контакте с водой он превращается в вязкую смесь, похожую на глину, в которой надолго остаются следы от ног.

«Все внимание на новый песок. Это тот самый технический, который якобы может заменить золотой анапский. Почувствуйте разницу», — написал эколог.

Каваносяна поддержал и эколог Евгений Витишко.