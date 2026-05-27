Отличается по цвету и похож на глину. Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке
Экологи продолжают критиковать новый песок на пляжах Анапы, который не похож на привычный. Однако власти продолжают отсыпку
25 мая оперштаб Кубани сообщил, что в Анапе уже отсыпали 7,4 км пляжной территории и разровняли песок 50-сантиметровым слоем на 6,8 км. Ранее Юга.ру писали, что всего власти планируют отсыпать 12 км прибрежной зоны и потратить на это более полумиллиарда рублей.
27 мая оперштаб сообщил, что новый песок начали просушивать и просеивать специальной техникой. Работы идут на Центральном пляже, участках до санатория «Рябинушка», от речки Анапки до отеля «Пляжный поселок». Также завозят песок в районе реки Можепсин, идет подготовка к отсыпке участка возле отеля «Карудо».
Однако блогеры и экологи критикуют действия властей и новый песок. 26 мая эколог Жора Каваносян опубликовал видео Андрея Маковозова, снятое на пляже в Анапе. Автор ролика показал, что песок не похож на привычный анапский: при контакте с водой он превращается в вязкую смесь, похожую на глину, в которой надолго остаются следы от ног.
«Все внимание на новый песок. Это тот самый технический, который якобы может заменить золотой анапский. Почувствуйте разницу», — написал эколог.
Каваносяна поддержал и эколог Евгений Витишко.
Недоволен состоянием пляжей и блогер Макс Анапский. 26 мая он написал, что с завезенного песка «конфетку не просеешь»:
«Чутка лучше стало после просеивания, но слипается, никак [песок] не высохнет нормально. Постелить подстилку можно — народ отдыхает. Можно брать палатку тем, кто хочет сэкономить на лежаке, но многие очень ждут лежаков с навесами, прохладительные напитки, туалеты, разнообразный сервис — к этому привыкли. А на лежаке лежать без разницы, на каком песке. А ночью волонтеры потихоньку будут сгребать его лопатами в море на переработку волнами, но это не точно».
В тот же день блогер Андрей Маковозов опубликовал видео с пляжа Джемете, в котором показал разницу между «родным» песком и ввезенным. Он отметил, что разница колоссальная: в новой смеси видны куски глины, и она заметно отличается по цвету от привычной.
Напомним, отсыпать пляжи в Анапе новым песком начали в феврале — первым стала территория в селе Витязево. Тогда эколог Евгений Витишко раскритиковал это решение, назвав его «профанацией».
В качестве песка сомневаются и жители Анапы. В марте они заявляли, что новый песок не похож на природный ни по цвету, ни по структуре.
В апреле оперштаб назвал безопасным пляж санатория «Вита», который входил в число тестовых территорий, куда привезли новый песок. Роспотребнадзор одобрил пробы смеси, но эколог не согласился с таким решением.
Также Роспотребнадзор исключил из опасной зоны восемь галечных пляжей Анапы — от Большого Утриша до «Высокого берега», а позднее и участки детских оздоровительных комплексов «Жемчужина», «Аврора» и пансионата «Высокий берег».
22 мая губернатор края Вениамин Кондратьев предложил исключить пляжи Анапы из «опасной зоны» после отсыпки песка. 25 мая мэр Анапы Светлана Малова заявила, что купальный сезон на курорте стартует 1 июня и продлится до 30 сентября.
Как писали Юга.ру, в апреле в реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна.
