«Вторая серия эпопеи с танкерами». К берегам Кубани приближается пятно из 900 тонн мазута

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/108501
    © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/108501

В Анапе начали строить защитный вал из-за слухов о новом мазутном пятне в Черном море. Власти региона подтвердили опасения

В ночь на 23 октября анапский блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем телеграм-канале спутниковый снимок. На кадре видно, как мазутное пятно движется в сторону черноморского побережья.

Утром он сообщил, что в Анапе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов, создавая на пляжах защитный вал из песка.

На Черноморском побережье в сентябре волонтеры снова обнаружили пятна мазута и испачканных птиц:

«Анапа готовится к новым выбросам, всю ночь работала техника, создавая новый защитный вал из песка. Валы сделаны до Ривьеры. Пятно надвигается на Анапу. Может быть будет больше, чем прошлый выброс в несколько раз», — написал Озаровский.

Позже оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о подготовке к новым выбросам мазута. По данным властей, к работе приступили в ночь с 22 на 23 октября. Вал соорудят на протяжении 13 км — вдоль основных пляжей Анапы.

В оперштабе отметили, что меры защиты приняли после изучения спутниковых снимков, которые зафиксировали в море пятно нефтепродуктов.

На заседании ЗСК 23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил СМИ данные об объемах мазутного пятна, которое приближается к побережью Тамани и Темрюка. По его словам, речь идет о 900 тоннах.

Губернатор назвал происходящее «второй серией эпопеи с танкерами». Он напомнил, что ранее в море попало «1,3 млн тонн» нефтепродуктов. При этом Кондратьев не уточнил, откуда взялись новые 900 тонн.

«Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых. Можно. Но не нужно. Потому, что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани. А в этом году было миллион триста, а это 900, ну чуть меньше. Нужно просто убирать, и на это в том числе будет задействован резервный фонд края», — сказал он.

Напомним, 19 сентября власти Краснодарского края уверили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Тогда эколог Евгений Витишко заявил, что нефтепродукты еще будут всплывать и попадать на берег.

Как писали Юга.ру, суд оштрафовал компанию, которая утилизировала мазутный песок из Анапы. Сожженные отходы неправильно сортировали.

