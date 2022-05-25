5 квартир в исторических зданиях Краснодара. На «Авито» продают жилье в памятниках культуры

Двушка с балконом на Красную и квартира в доме автора музыки кубанского гимна стоят до 8,5 млн рублей. Юга.ру собрали историческое жилье на «Авито»

1. Квартира в доме мещан Петренко за 7 777 777 рублей ул. Буденного, 157

Кирпичный дом на улице Буденного (до 1939 года — ул.Новая) построила семья мещанина Матвея Петренко в период с 1901 по 1912 год. На втором этаже здания сохранился кованый балкон дореволюционных времен. В 2019 году дом вошел в границы исторического центра Краснодара. В 2021 году волонтеры восстановили деревянную дверь на фасаде дома Петренко — реставраторы подобрали цвет, максимально близкий к самому старому слою краски, и старинную фурнитуру. Сбор средств на реставрацию — почти 175 тыс. рублей — организовал фонд Ильи Варламова «Внимание».

Двери после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В объявлении на «Авито» двушка на первом этаже дома мещан Петренко продается за 7 млн 777 тыс. 777 рублей. Площадь — 48 кв. метров, окна выходят во двор. Потенциальным покупателям продавец обещает лично провести экскурсию «по всему красивому центру города Краснодар».

© Скриншот фотографии из объявления на «Авито»

2. Двушка с балконом на «Галерею» за 8,5 млн рублей ул. Красная, 164

Это здание — бывший дом мещанина И.С. Угнивенко. Он построен в начале ХХ века и внесен в список объектов культурного наследия регионального значения.

Фасадом дом вплотную примыкает к зданию — памятнику архитектуры на улице Красной, 162. С другой стороны, на Красной, 166, — еще один памятник, здание бывшей женской учительской семинарии 1910–1915 годов постройки, ныне учебный корпус КубГТУ. В доме за 8,5 млн продается двухкомнатная квартира на втором этаже площадью 55,1 кв. метра.

© Скриншот фотографии из объявления на «Авито»

3. Четырехкомнатная квартира в доме М.Ф. Сириньяно за 8 млн рублей ул. Октябрьская, 111

Михаил Сириньяно знаменит тем, что написал оркестровую музыку к кубанскому гимну. Позже композицию изменил руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. С 1 ноября 1904 по 1 октября 1906 года Михаил Сириньяно работал капельмейстером войскового певческого и музыкального хоров Кубанского казачьего войска. Позже он был композитором и дирижером Кубанского симфонического оркестра, затем служил директором Кубанской консерватории, а в 1921 году руководил в ней оперным классом.

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Дом построили в 1906–1910 годы. На полу сохранилась оригинальная метлахская плитка. В объявлении на «Авито» продавец пишет: «Отличный вариант под стоматологию, кабинет УЗИ, офис и.т.д. Нужен ремонт».

© Скриншот фотографии из объявления на «Авито»

© Скриншот фотографии из объявления на «Авито»

4. Квартира в жилом кооперативном доме 1925 года за 8,3 млн рублей ул. Коммунаров, 3

Дом внесен в список объектов культурного наследия. Архитектор — В.Е. Ерофалов. В соседнем доме, на Коммунаров, 1 в 1920-х гг. жил российский военный и революционер Дмитрий Жлоба. В 1938 году в Краснодаре после заседания военной коллегии его расстреляли как «врага народа», но в 1956 году реабилитировали посмертно. Его именем назвали улицу, соединяющую улицы Российскую и Восточно-Кругликовскую. На доме, где он жил (Коммунаров, 1), установлена мемориальная доска.

Квартира находится на втором этаже, площадь — 57 кв. метров. В объявлении продавец пишет: «Квартира очень светлая и теплая. Потолки 4,25 метров. Дом кирпичный, с просторными, светлыми парадными. В доме всего 6 квартир».

© Скриншот фотографии из объявления на «Авито»

5. Квартира над Краснодарским домом книги за 6,5 млн рублей ул. Красная, 41

Краснодарский дом книги построили в 1977 году по проекту архитектора А.Г. Якименко. До 90-х он был одним из крупнейших универсальных книжных магазинов Советского Союза с ежедневным трафиком до 5 тыс. человек. Здесь находились кафе «Рубин», «Шоколадница», «Север», «Хачапурная», молочный бар. Подробную историю этого места можно узнать в статье Юга.ру. В феврале 2022 года стало известно, что в Краснодарском доме книги закрывается последний книжный магазин.

Краснодарский дом книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру