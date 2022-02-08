В Краснодарском доме книги закрывается последний книжный магазин

В Доме книги в Краснодаре больше не будет книг. На месте последнего магазина хотят продавать шубы

Дом книги в Краснодаре построили в 1977 году в стиле структурализма по проекту архитектора Альберта Якименко. С конца 70-х и до начала 90-х годов это был один из крупнейших универсальных книжных магазинов СССР.

Хотя магазин построили в 1977 году, книги там продают с 1901 года. Сначала это был магазин издателя и книготорговца Галладжианца, а затем здание перешло в муниципальную собственность.

В 2006 году «Книжку» чуть не превратили в торгово-офисный центр. Строительные работы в 2008 году остановила прокуратура, которая нашла нарушения. Подробнее про Дом книги можно прочитать в материале Юга.ру.

Со временем в Доме книги закрылись почти все книжные магазины. В местных соцсетях 8 февраля появилась информация, что на днях там закроется последний книжный магазин. На его месте будут продавать шубы.

Узнал об этом краснодарец, для которого поход за книгами был целым ритуалом. Но придя в магазин, он обнаружил, что на его полках остались только канцтовары, которые распродают со скидкой. Мужчина был постоянным покупателем, его даже узнала продавец, которая и рассказала о скором закрытии и дальнейшей судьбе торговой точки.

Журналист Юга.ру позвонила в Дом книги, чтобы узнать, действительно ли там не осталось книжных магазинов. Но там ответили, что являются подведомственным учреждением и не дают комментарии по телефону. По всем вопросам посоветовали обращаться в департамент потребсферы.

Но удалось дозвониться до самого магазина. Там рассказали, что они действительно закрываются и книг на полках уже не осталось. В наличии есть только канцтовары и сувениры.