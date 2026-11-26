Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 28 ноября по 2 декабря на Кубани испортится погода. По данным синоптиков, уже в субботу в регионе ожидается вторжение холодной воздушной массы, из-за чего температура упадет сразу на 6–10 °C.



Температура воздуха 28 ноября составит от −1 °C до 4 °C, на юге края — до 7 °C. С 29 ноября по 1 декабря ночью ударят морозы до −6 °C, а на востоке края похолодает до −8 °C. Днем 29 ноября будет от −3 °C до 2 °C, а 30 ноября температура опустится до −6 °C.

Морозы начнут слабеть 2 декабря — ночью ожидается от −5 °C до 0 °C, днем — от −3 °C до 2 °C.