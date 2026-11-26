Метели, гололедица и мороз до −8 °C: какая погода ждет Краснодарский край?
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, метелей и ураганного ветра
Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 28 ноября по 2 декабря на Кубани испортится погода. По данным синоптиков, уже в субботу в регионе ожидается вторжение холодной воздушной массы, из-за чего температура упадет сразу на 6–10 °C.
Температура воздуха 28 ноября составит от −1 °C до 4 °C, на юге края — до 7 °C. С 29 ноября по 1 декабря ночью ударят морозы до −6 °C, а на востоке края похолодает до −8 °C. Днем 29 ноября будет от −3 °C до 2 °C, а 30 ноября температура опустится до −6 °C.
Морозы начнут слабеть 2 декабря — ночью ожидается от −5 °C до 0 °C, днем — от −3 °C до 2 °C.
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Похолодание будет сопровождаться осадками. В субботу дождь начнет переходить в мокрый снег, а с 29 ноября по 2 декабря в регионе пройдут снегопады, местами сильные.
С 29 ноября по 1 декабря в крае разыграется метель, из-за которой видимость на дорогах упадет до 500–1000 метров. Ожидается гололедица, снежные заносы, а также налипание мокрого снега на провода и деревья.
Кроме того, в регионе усилится северо-восточный ветер до 15–20 м/с. На Черноморском побережье 29 и 30 ноября его порывы достигнут 23–28 м/с, а на участке от Новороссийска до Геленджика ожидается ураган до 29–34 м/с.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае автомобилистам напомнили о правилах перехода на зимнюю резину.