На Кубани гроб в среднем подорожал до 9,6 тыс. рублей, а стоимость захоронения в Краснодаре превышает 34 тыс. рублей

26 ноября газета «Коммерсант» сообщила о том, что в январе — сентябре 2026 года объем рынка ритуальных услуг в Краснодарском крае вырос на 8,5% в годовом выражении.

По данным Росстата, в целом по стране рынок ритуальных услуг за аналогичный период достиг 105,1 млрд рублей — это на 9,1% больше, чем в 2025 году. При этом темпы роста замедлились: в предыдущем периоде рынок прибавлял 15,4%.

Эксперты связывают рост не с увеличением числа заказов, а с удорожанием материалов и услуг. Например, в Краснодарском крае средняя цена гроба достигла 9,6 тыс. рублей (+6,2%), дороже всего в Сочи — 13,6 тыс. рублей. Средняя стоимость захоронения в Краснодаре — 34,3 тыс. рублей.

Одним из ключевых факторов удорожания ритуальных услуг стал рост цен на топливо: с начала 2026 года горючее подорожало на 18,57% — это увеличило расходы на транспортировку.