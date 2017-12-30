Символ города, который мы чуть не потеряли: историк Виталий Бондарь о Краснодарском доме книги

В декабре краснодарской «Книжке» исполнилось 40 лет. В честь юбилея историк и краевед Виталий Бондарь провел лекцию-экскурсию об истории здания: о том, почему Дом книги — это важный памятник архитектуры, что было на его месте раньше, как мы чуть не потеряли здание в середине 2000-х — Краснодарский дом книги — это не просто единичное здание на главной улице. Вместе с тремя девятиэтажными зданиями, расположенными за ним, оно составляет архитектурный ансамбль. Дом книги построен в 1977 году в стиле структурализма по проекту архитектора Альберта Якименко.

С конца 70-х и до 90-х Дом книги был одним из крупнейших универсальных книжных магазинов Советского Союза. Его ежедневно посещали до 5 тыс. человек. Популярности Дому книги добавляли кафе и рестораны — известные краснодарцам кафе «Рубин», «Шоколадница», «Север», «Хачапурная», молочный бар.

Помимо основной функции — универсального книжного магазина, краснодарский Дом книги выполнял роль культурного центра. Здесь открывались выставки, проходили заседания Краснодарского клуба книголюбов, встречи с писателями, деятелями науки и искусства. Постепенно Дом книги, который в народе называли «Книжка», стал местом неформального культурного притяжения горожан. В 1981 году Краснодарский дом книги был поставлен на государственную охрану.

Что было на этом месте раньше Дому книги исполнилось 40 лет, но книги здесь продают уже больше века. В 1901 году здание на углу Красной и Гимназической приобрел издатель и книготорговец Галладжианц. Он открыл в нем книжный магазин с отделом канцелярских товаров, переплетную мастерскую и пункт подписки на газеты и журналы. В 20-е годы ХХ века здание перешло в муниципальную собственность. Вплоть до его разрушения в начале 1970-х в помещениях первого этажа находился книжный магазин с букинистическим отделом. Масштабная реконструкция квартала началась после 1968 года и продолжалась до 1977 года. Все здания, располагавшиеся по линии застройки улицы Красной, за исключением дома купцов Аведовых, были снесены.

Изначальная задумка архитектора Комплекс зданий был спроектирован архитектором Альбертом Якименко с учетом значительного отступа от красной линии улицы, чтобы вместить двухуровневую площадь. Это была одна из первых попыток создать общественное пространство для горожан, соединив его с жилыми домами. Цвет отделки Дома книги был светло-бежевым, как и у зданий позади. Витражные окна из черного стекла с тонкими черными перегородками создавали необходимый визуальный эффект открытого пространства: идущий по магазину видел улицу, а идущий по площади — отделы и книги. На старых открытках видно, что такой вариант выглядит более эстетичным. После реконструкции на фасад поставили светлые зеркальные стекла с заметным серым каркасом, и первоначальная задумка нарушилась. На фасад были установлены чугунные панно-рельефы работы Александра Аполлонова с изображениями символов отделов «Книжки». Панно сохранились до сих пор.









В 1978 году на бывшем доме купцов Аведовых по ул. Гимназической (на тот момент — ул. Ворошилова) художник Папко создал большое мозаичное панно с сюжетом на тему истории книгопечатания. Оно называется «Я вызову любое из столетий». В центре панно изображен первопечатник Иван Федоров.

Скульптуры Аполлонова и интерьер Внутри здание разделено на пять частей: два больших торговых зала по обеим сторонам от центральной части и боковые помещения. Подход к окнам был открыт, и улица хорошо просматривалась изнутри. Как и сейчас, пространство было разделено на два уровня. Важная декоративная часть интерьера — созданные скульптором Александром Аполлоновым в 1977 году рельефные композиции из гипса. Они символизируют мировую историю письменности. Но не на все из них сейчас можно посмотреть — часть из них загорожена временными павильонами. Всего барельефов 26: 13 на втором этаже слева, 11 справа и еще два напротив центральной лестницы. Барельефы Аполлонова в Доме книги были признаны лучшим художественным произведением в Российской Федерации (РСФСР). Это была первая серьезная и известная работа скульптора.











Дом книги в 90-е годы и его реконструкция В 1996 году книготорговое предприятие «Краснодарский Дом книги» ликвидировали. Вместо него появилось частное предприятие — товарищество с ограниченной ответственностью с таким же названием. Часть помещений сдали в аренду: здесь расположились автомобильный салон, салоны мебели, магазины с посудой и ювелирными украшениями. Спор о правах собственности на здание шел на протяжении нескольких лет между разными субъектами: коллективом ТОО, руководством предприятия и арендаторами. Дошло до судебных разбирательств с участием краевой администрации. В итоге в 1999 году было создано Государственное унитарное предприятие «Краснодарский краевой государственный Дом книги», и его целью стало возрождение крупнейшего книготоргового предприятия юга России. В 2006 году началась реконструкция исторической части Краснодара. Она затронула и Дом книги — по заказу холдинга «Европа-Инвест» британский архитектор Джон Сейфер предложил проект торгово-офисного центра. Идея получила поддержку в городской и краевой администрациях. Проект ставил под угрозу сохранение за Домом книги статуса памятник архитектуры — слишком уж капитальные планировались изменения.

Площадь перед Домом книги отгородили забором и превратили в котлован. Однако в апреле 2008 года работы приостановили: прокуратура Краснодарского края нашла нарушения при выдаче разрешения на строительство. Объект в первозданном облике Краснодар потерял бы, если бы не финансовый кризис: в 2009 году фирма-инвестор «Европа-Инвест» отказалась от реализации проекта. Городская администрация потребовала от холдинга восстановления здания в первоначальном виде. Помимо реконструкции, с «Книжки» демонтировали рекламные модули и благоустроили территорию площади. В результате частично изменился первоначальный замысел экстерьера комплекса.









