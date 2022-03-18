В Краснодаре за 10 млн рублей продают квартиру в памятнике архитектуры

На сайте объявлений Avito в Краснодаре выставили на продажу квартиру почти за 10 млн рублей. Дело в том, что она находится в особняке 1909 года

В Краснодаре на сайте Avito появилось объявление о продаже квартиры за 9 млн 980 тыс. рублей. Это двухкомнатное помещение площадью 52 кв. метра на втором этаже двухэтажного здания. Все дело в том, что это здание музыкального магазина Сарантиди 1909 года.

Дом находится на улице Красной, 69 и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был построен купцами Поляковыми. Комнаты на втором этаже когда-то сдавали внаем, а на первом располагались магазины. Сарантиди торговал музыкальными инструментами, нотами и технологическими новинками того времени. Различные магазины в здании работают и сейчас.

В объявлении продавец написал, что высота потолков в квартире составляет 4 метра. Там сохранились латунные ручки, высокие двери и ставни. Окна выходят во двор. Квартира может стать интересна как инвестиционное вложение.

Ранее Юга.ру делали подборку самых дорогих квартир в Краснодаре. Самой дорогой оказалась квартира за 150 млн рублей на 22 этаже жилого комплекса на Кубанской Набережной.