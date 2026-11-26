«Выбирала людей из творческой сферы, которые непосредственно сталкивались с состояниями, которые я буду раскрывать на выставке. Мне важно было, чтобы они не просто «встали в определенную позу», а именно прожили их на фотографии. На создание работ мне потребовалось два месяца», — рассказала Юга.ру Александра Кравченко.

Выставка пройдет 27 ноября. Вход свободный, подробности можно уточнить у организаторов.