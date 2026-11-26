Исследование человеческих масок. В Краснодаре пройдет бесплатная фотовыставка «Без лица»
В Краснодаре покажут 12 работ фотохудожницы Александры Кравченко (18+)
В галерее «Светло» 27 ноября пройдет однодневный выставочный проект «Без лица». Зрители увидят работы Александры Кравченко.
Представлены концептуальные портреты, созданные на стыке художественной фотографии и психологии. В своих произведениях автор отразила модель 12 архетипов личности. Кравченко исследует разные стороны человеческой натуры.
«Выбирала людей из творческой сферы, которые непосредственно сталкивались с состояниями, которые я буду раскрывать на выставке. Мне важно было, чтобы они не просто «встали в определенную позу», а именно прожили их на фотографии. На создание работ мне потребовалось два месяца», — рассказала Юга.ру Александра Кравченко.
Выставка пройдет 27 ноября. Вход свободный, подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит выставка «Метаморфозы города». Представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.