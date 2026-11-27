О тех, кто не пробился: в Краснодаре покажут третий эпизод сериала «Андеграунд», посвященный киношникам
Снятый в Краснодаре сериал «Андеграунд» покажут 29 ноября. После просмотра состоится обсуждение (18+)
Краснодарское арт-пространство «Свои» анонсировало на 29 ноября показ третьей серии мини-сериала «Андеграунд». Ленту снял в Краснодаре режиссер Андрей Зайцев.
В основу «Андеграунда» легли истории о людях, которые занимаются искусством, но по каким-то причинам не смогли достичь популярности и «пробить себе дорогу». Они продолжают творить и быть известными только в определенных кругах.
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Первые две серии были посвящены музыкантам и стендаперам, а в этот раз покажут эпизод о людях, связанных со сферой кино. Сюжет расскажет о Диме, который хочет снять собственный фильм, но ему приходится справляться с трудностями, которые «растут как снежный ком».
Показ состоится 29 ноября в 19:00 в арт-пространстве «Свои». Подробности можно уточнить у организаторов. После показа фильма пройдет обсуждение с авторами.
Как писали Юга.ру, в ноябре краснодарская группа «Белки на Акации» выпустила песню «Не прославились» о падениях и мечтах.