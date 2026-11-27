В основу «Андеграунда» легли истории о людях, которые занимаются искусством, но по каким-то причинам не смогли достичь популярности и «пробить себе дорогу». Они продолжают творить и быть известными только в определенных кругах.

Первые две серии были посвящены музыкантам и стендаперам, а в этот раз покажут эпизод о людях, связанных со сферой кино. Сюжет расскажет о Диме, который хочет снять собственный фильм, но ему приходится справляться с трудностями, которые «растут как снежный ком».

Показ состоится 29 ноября в 19:00 в арт-пространстве «Свои». Подробности можно уточнить у организаторов. После показа фильма пройдет обсуждение с авторами.