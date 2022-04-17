В здании Mr. Drunke bar и доме, где жил Жлоба, утвердили предметы охраны культурного наследия

Для 21 здания-памятника истории и культуры в Краснодарском крае утвердили список предметов охраны исторического наследия

15 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что для двух десятков исторических памятников на территории края утвердили список предметов охраны. Это значит, что конкретные, расположенные внутри и/или снаружи элементы зданий и\или декора должны будут особо охранять во время ремонтно-реставрационных работ. В основном это многоквартирные дома. Среди зданий, которые обследовали в этот раз, строение по адресу ул. Красноармейская, 58, на первом этаже которого расположено несколько заведений, в том числе Mr. Drunke bar. Это жилой дом с торговыми помещениями 1900-1901 годов постройки. В его интерьерах сохранились декоративные розетки и рельефные орнаменты на потолке.

Кроме того, в список вошло здание по адресу ул. Коммунаров, 1. Там в 1920-х гг жил Дмитрий Жлоба, российский (родился в Киеве) военный и революционер. В 1937 году в Москве его арестовали, а в 1938 году в Краснодаре после заседания военной коллегии Верховного суда СССР приговорили к расстрелу и расстреляли в тот же день. Его клеймили как «врага народа», но в 1956 реабилитировали посмертно «за отсутствием состава преступления». В Краснодаре есть улица его имени, она соединяет ул. Российску и ул. Восточно-Кругликовскую и выходит к стадиону «Краснодар».

Дом жилой, кооперативный, ул. Коммунаров, 1, объект культурного наследия 2300025000 © Скриншот страницы сервиса «Google Карты»