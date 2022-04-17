В здании Mr. Drunke bar и доме, где жил Жлоба, утвердили предметы охраны культурного наследия
Для 21 здания-памятника истории и культуры в Краснодарском крае утвердили список предметов охраны исторического наследия
15 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что для двух десятков исторических памятников на территории края утвердили список предметов охраны. Это значит, что конкретные, расположенные внутри и/или снаружи элементы зданий и\или декора должны будут особо охранять во время ремонтно-реставрационных работ. В основном это многоквартирные дома.
Среди зданий, которые обследовали в этот раз, строение по адресу ул. Красноармейская, 58, на первом этаже которого расположено несколько заведений, в том числе Mr. Drunke bar. Это жилой дом с торговыми помещениями 1900-1901 годов постройки. В его интерьерах сохранились декоративные розетки и рельефные орнаменты на потолке.
Кроме того, в список вошло здание по адресу ул. Коммунаров, 1. Там в 1920-х гг жил Дмитрий Жлоба, российский (родился в Киеве) военный и революционер. В 1937 году в Москве его арестовали, а в 1938 году в Краснодаре после заседания военной коллегии Верховного суда СССР приговорили к расстрелу и расстреляли в тот же день. Его клеймили как «врага народа», но в 1956 реабилитировали посмертно «за отсутствием состава преступления».
В Краснодаре есть улица его имени, она соединяет ул. Российску и ул. Восточно-Кругликовскую и выходит к стадиону «Краснодар».
Пресс-служба краевой администрации также сообщила еще о двух зданиях в Новороссийске. В доме по улице Мира, 12 в Новороссийске жил автор проекта строения, архитектор Борис Ухов. Еще в одном здании Новороссийска по улице Маркса, 44 в 1914-1915 годах находилась чертежная Черноморского губернатора.
В сентябре 2021 года Юга.ру писали о том, как идет реставрация или подготовка к ней пяти исторических зданий в центре Краснодара. Речь шла о доходном доме подрядчика Акулова (ул. Красная, 6), доме профессора Данилюка (ул. Красноармейская,30), доме купца Котлярова (ул. Коммунаров, 108, литер «Г»), многоквартирном жилом доме на ул. Красноармейской, 49 и доме купца Лихацкого на Красной, 118/1. Отдельно читайте о том, что хотят сделать с историческим кварталом, в границах которого находится дом купца Лихацкого, а также о планах по реставрации самого дома Лихацкого, которая должна была начаться в конце 2021 года.