В Краснодаре продают квартиру в «Мавританском доме»

На портале «Авито» в январе появилось объявление о продаже квартиры в историческом здании — «Мавританском доме» в центре Краснодара

Объявление о продаже квартиры площадью 42,1 кв. метр, состоящей из двух комнат, санузла и кухни, в доме, построенном в мавританском стиле, появилось на «Авито» 4 января. К нему прилагаются фотографии квартиры: она находится в «убитом» состоянии и требует ремонта.

Купить квартиру в историческом здании можно за 1 млн 350 тыс. рублей. Как пояснили журналисту портала Юга.ру в риелторском агентстве, которое занимается продажей квартиры, вход в нее находится с обратной стороны дома, а окна не выходят на исторический фасад здания. Помимо нее, в доме есть еще несколько квартир, у которых также есть собственники, — около пяти на этаже. По утверждению риелтора, «Мавританский дом» не в аварийном состоянии, а покупателям не потребуется никаких дополнительных документов, связанных со статусом здания. Проводить ремонт в квартире можно по своему усмотрению — внутри нет исторически ценных элементов. Также риелтор отметила, что фасад дома, возможно, когда-нибудь отреставрируют за счет города. Но это никак не касается ремонта квартиры — его собственник сможет провести самостоятельно.

Что известно про «Мавританский дом»? «Мавританский дом» находится на улице Пушкина, 61. Его построил в 1910–1912 годах архитектор Рымаревич-Альтманский. По легенде, молодой инженер влюбился в грузинскую княжну, родители которой были против ухаживаний незнатного екатеринодарского интеллигента. Княжну увезли в родной Тифлис, где она зачахла и умерла, а в память о возлюбленной Рымаревич-Альтманский построил красивый особняк в мавританском стиле.