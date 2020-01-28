В Краснодаре продают квартиру в «Мавританском доме»
На портале «Авито» в январе появилось объявление о продаже квартиры в историческом здании — «Мавританском доме» в центре Краснодара
Объявление о продаже квартиры площадью 42,1 кв. метр, состоящей из двух комнат, санузла и кухни, в доме, построенном в мавританском стиле, появилось на «Авито» 4 января. К нему прилагаются фотографии квартиры: она находится в «убитом» состоянии и требует ремонта.
Купить квартиру в историческом здании можно за 1 млн 350 тыс. рублей. Как пояснили журналисту портала Юга.ру в риелторском агентстве, которое занимается продажей квартиры, вход в нее находится с обратной стороны дома, а окна не выходят на исторический фасад здания. Помимо нее, в доме есть еще несколько квартир, у которых также есть собственники, — около пяти на этаже.
По утверждению риелтора, «Мавританский дом» не в аварийном состоянии, а покупателям не потребуется никаких дополнительных документов, связанных со статусом здания. Проводить ремонт в квартире можно по своему усмотрению — внутри нет исторически ценных элементов. Также риелтор отметила, что фасад дома, возможно, когда-нибудь отреставрируют за счет города. Но это никак не касается ремонта квартиры — его собственник сможет провести самостоятельно.
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Что известно про «Мавританский дом»?
«Мавританский дом» находится на улице Пушкина, 61. Его построил в 1910–1912 годах архитектор Рымаревич-Альтманский. По легенде, молодой инженер влюбился в грузинскую княжну, родители которой были против ухаживаний незнатного екатеринодарского интеллигента. Княжну увезли в родной Тифлис, где она зачахла и умерла, а в память о возлюбленной Рымаревич-Альтманский построил красивый особняк в мавританском стиле.
В советское время здание поделили на коммунальные квартиры, поэтому сейчас у дома несколько собственников. Согласно градостроительному законодательству, фасад дома нельзя отремонтировать за счет бюджета или Фонда капремонта, а у собственников нет средств на реставрацию — она может обойтись в несколько десятков миллионов рублей.
Еще в 2017 году руководитель краевого управления госохраны объектов культурного наследия Роман Семихатский говорил, что включение исторических зданий в программу капремонта жилья начали обсуждать на федеральном уровне. Работа по-прежнему ведется. По утверждениям чиновников, шанс на реставрацию фасада «Мавританского дома» за счет фонда капремонта есть.
В ноябре 2019 года блогер-урбанист Илья Варламов предложил жильцам «Мавританского дома» обратиться в его фонд «Внимание», который попытается помочь в восстановлении здания.
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