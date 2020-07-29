Фонд Ильи Варламова запустил сбор средств на реставрацию дореволюционной двери в одном из домов Краснодара

Фонд сохранения исторической среды «Внимание» организовал сбор почти 175 тыс. рублей на реставрацию двери дома мещан Петренко в Краснодаре

Дом мещан Петренко находится в Краснодаре на улице Буденного, 157. Он был построен в период с 1901 по 1912 годы семьей мещанина Матвея Петренко и его сына Григория. Архитектор здания не известен, чертежи дома были утеряны.

В 2019 году дом мещан Петренко вошел в границы исторического центра Краснодара. Несмотря на то, что здание не является памятником архитектуры, оно охраняется законом как объект рядовой исторической застройки.

В настоящее время в доме сохранилась дореволюционная дверь, она находится в пользовании одной квартиры на первом этаже дома. Хозяин квартиры предложил активистам сохранить и отреставрировать дверь.

Активисты подготовили проект ремонта двери и согласовали его в управлении охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. На проведение реставрационных работ требуется 174 тыс. 900 рублей.

На эти деньги дореволюционную дверь размером 2,55х1,24 метра очистят от многолетних слоев краски, отремонтируют дверную коробку, восстановят стекольное заполнение фрамуги, кирпичные и деревянные порожки, заменят центральные планки.

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Кроме того, будет проведена реконструкция утраченного деревянного декора, деревянное полотно покроют защитной грунтовкой от влаги, очистят от краски почтовые щели, накладку, ящики и номерки. Также активисты хотят подобрать дверные ручки, повторяющие облик утраченных.

Реставрацию проведет фонд сохранения исторической среды «Внимание», основанный в 2018 году урбанистами Ильей Варламовым и Максимом Кацем. За два года при содействии фонда более чем на 20 объектах по всей России были проведены реставрационные работы, еше на 19 объектах работы продолжаются. Дом мещан Петренко — первый объект фонда в Краснодаре. Со сметой по восстановлению двери можно ознакомиться здесь.

Сбор средств на реставрацию дореволюционной двери проводится на сайте фонда. К моменту публикации новости активистам удалось собрать 5 тыс. 290 рублей.

Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре вели раскопки на углу улиц Седина и Постовой, где собираются разбить сквер. В марте там нашли серебряные монеты эпохи Николая II, а в апреле и мае — септик начала XX века, французский револьвер и меотские захоронения.

В начале июня в краевой столице обнаружили элемент подвального освещения, который был популярен в начале XX столетия, — окно Люксфера. А в июле стало известно, что на месте 10 ветхих многоквартирных домов хотят создать исторический квартал.