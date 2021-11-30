Первышов предложил мэрии Краснодара провести крупный спортивный фестиваль. Собрали прошлые предложения экс-мэра

Депутат Госдумы Евгений Первышов предложил подумать о будущем Краснодара и в качестве примера посоветовал оценить идею проведения крупного спортивного фестиваля

Мэр Краснодара предложил. В 2017 году Евгений Первышов предложил пустить трамвай в район стадиона «Краснодар». Эта тема тогда, по словам бывшего помощника главы города Владимира Вербицкого, «более чем актуально». Таковой она осталась и по сей день.



В 2020 году мэр Краснодара предложил местным граффитистам закончить работу итальянского художника на стене здания администрации, который из-за пандемии не может приехать в РФ. Эта работа так и осталась незаконченной. В декабре 2020 года Первышов предлагал, чтобы парковочные места в городе стали бесплатными в выходные дни. Этот вопрос даже прорабатывали экономисты. После проблем с электричеством и постоянными отключениями лдетом 2020 года Первышов предложил сделать НЭСК государственной компанией.

В марте того же года мэр Краснодара предложили переименовать Тургеневский мост в честь бывшего мэра Валерия Самойленко. Также Первышов предложил заменить светящиеся круги на улице Красной, которые висели там с 2009 года. В 2017 году глава Краснодара Евгений Первышов предложил отдать кинотеатр «Болгария» клубу КВН, мотивируя это тем, что в краевом центре очень развито движение КВН и молодежи негде собираться. Но идея так и не была реализована. И наконец, глава города Евгений Первышов предложил владельцам убирать за своими питомцами и перенимать опыт Юбилейного микрорайона, где в 2019 году установили корзинки с одноразовыми пакетами для сбора отходов.

Первышов пообещал. Мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще. Но сделать это оказалось не просто. В 2021 году мэр Краснодара пообещал за три года решить вопрос нехватки мест в школах и детсадах. В 2019 году в городской администрации пообещали создать исторический квартал в районе Сенного рынка. В октябре 2020 года Первышов пообещал, что вдоль дорог Краснодара больше не будут ставить железные заборы. Под конец срока Первышов пообещал, что первый трамвай по Московской пустят до Нового года — в 2021 году. В разное время власти города обещали изучить вопрос строительства в Краснодаре объектов разной сложности — от приюта для бездомных животных, до канатного метро. Не все инициативы удалось воплотить в жизнь. Заключительное обещание Первышов дал 20 сентября, когда завершились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. «Краснодар — мой родной город, я родился и вырос в нем, здесь живет моя семья. Именно с Краснодаром связываю свое будущее. И в новой должности сделаю всё необходимое, чтобы жизнь на Кубани стала еще лучше», — сказал тогда мэр.



Одно из первых предложений уже бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова — проведение в Краснодаре маштабного турнира по экстремальным видам спорта: скейтборд, BMX, ролики.

«Такое мероприятие привлекло бы в наш город участников и зрителей со всей России. Город получил бы яркое событие и приток налоговых доходов, а бизнес — возможность для развития. Да, пока действуют коронавирусные ограничения. Но о будущем — после достижения коллективного иммунитета — нужно думать уже сейчас», — написал Первышов в своем аккаунте в телеграм.