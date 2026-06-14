Двенадцать кубанских объектов гастротуризма попали во всероссийский Топ-50

Краснодарский край

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  • Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Курорт Абрау-Дюрсо возглавил рейтинг лучших мест для гастрономического туризма в России, еще 11 объектов из Краснодарского края также названы в числе 50 лучших

Гастрономический путеводитель «50 Best Tastes of Russia» опубликовал свежую версию Топ-50 лучших мест для гастрономического туризма в стране.

По результатам голосования 500 рестораторов, отельеров, инвесторов и других экспертов сферы первое место в рейтинге 2026 года занял курорт Абрау-Дюрсо.

На шестом месте в списке — эногастрономический комплекс «Долина Лефкадия» в селе Молдавановском Крымского района.

Замыкает первую десятку всесезонный курорт Красная Поляна.

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Далее в рейтинге есть еще семь кубанских туристических комплексов, центром которых являются винодельни: «Шато Тамань» (Тамань, 12-е место), «Шато Пино» (Новороссийск, 17-е место), «Винотеррия» (Новороссийск, 20-е место), «Вилла Аристов» (Анапа, 25-е место), «Шато де Талю» (Геленджик, 32-е место), «Усадьба Семигорья» (Новороссийск, 40-е место) и «Вилла Романов» (Голубицкая, 50-е место).

На 23-й строчке в рейтинге расположилась Мацестинская чайная фабрика, на 39-й — форелевая ферма «Адлер».

Итого почти каждый четвертый объект в рейтинге (12 из 50) расположен в Краснодарском крае. Московская область представлена 11 объектами. Крым — пятью.

Как писали Юга.ру, в начале июня мэр Новороссийска объявил о том, что в городе-герое появится первая на Кубани плантация миндаля.

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