С энотекой и интерактивным музеем: на набережной Геленджика открылся винный город «Белый мыс»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море» https://t.me/giznnamore/61895
    © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море» https://t.me/giznnamore/61895

В Геленджике заработал винный город «Белый мыс» площадью 42 тыс. кв. метров

13 июня агентство ТАСС сообщило, что в Геленджике запустили туристический и просветительский кластер — винный город «Белый мыс». Общественное пространство посвящено культуре, традициям и истории отечественного виноделия.

«Белый мыс» благоустроили на городской набережной, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. метров.

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Что находится внутри?

Пространство спроектировано как полноценный круглогодичный мини-город с собственной инфраструктурой. На его территории открылись:

  • Музей вина Льва Голицына — центральный объект кластера. Постоянная экспозиция занимает более 3 тыс. кв. метров. Внутри собраны подлинные исторические предметы и архивные документы.
  • Главная энотека с коллекцией российского вина.
  • Дегустационные залы и лектории — площадки для знакомства с брендами и обучения.
  • Испытательно-лабораторный центр — технологическая база для специалистов отрасли.
  • Официальное представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Напомним, что о создании винного города стало известно в 2024 году. Изначально открыть «Белый мыс» планировали весной 2025 года. Главный инвестор проекта — акционерный банк «Россия», дочерние компании которого владеют винодельнями «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».

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Алкоголь Благоустройство Вино Геленджик Инфраструктура Курорты и туризм Музеи отдых Развлечения

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С энотекой и интерактивным музеем: на набережной Геленджика открылся винный город «Белый мыс»
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