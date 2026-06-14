С энотекой и интерактивным музеем: на набережной Геленджика открылся винный город «Белый мыс»
В Геленджике заработал винный город «Белый мыс» площадью 42 тыс. кв. метров
13 июня агентство ТАСС сообщило, что в Геленджике запустили туристический и просветительский кластер — винный город «Белый мыс». Общественное пространство посвящено культуре, традициям и истории отечественного виноделия.
«Белый мыс» благоустроили на городской набережной, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. метров.
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Что находится внутри?
Пространство спроектировано как полноценный круглогодичный мини-город с собственной инфраструктурой. На его территории открылись:
- Музей вина Льва Голицына — центральный объект кластера. Постоянная экспозиция занимает более 3 тыс. кв. метров. Внутри собраны подлинные исторические предметы и архивные документы.
- Главная энотека с коллекцией российского вина.
- Дегустационные залы и лектории — площадки для знакомства с брендами и обучения.
- Испытательно-лабораторный центр — технологическая база для специалистов отрасли.
- Официальное представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.
Напомним, что о создании винного города стало известно в 2024 году. Изначально открыть «Белый мыс» планировали весной 2025 года. Главный инвестор проекта — акционерный банк «Россия», дочерние компании которого владеют винодельнями «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».
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