С энотекой и интерактивным музеем: на набережной Геленджика открылся винный город «Белый мыс»

«Белый мыс» благоустроили на городской набережной, его общая площадь превышает 42 тыс. кв. метров.

13 июня агентство ТАСС сообщило , что в Геленджике запустили туристический и просветительский кластер — винный город «Белый мыс». Общественное пространство посвящено культуре, традициям и истории отечественного виноделия.

Бунгало за 5000, шезлонги от 200 рублей:

Что находится внутри?



Пространство спроектировано как полноценный круглогодичный мини-город с собственной инфраструктурой. На его территории открылись:

Музей вина Льва Голицына — центральный объект кластера. Постоянная экспозиция занимает более 3 тыс. кв. метров. Внутри собраны подлинные исторические предметы и архивные документы.

Главная энотека с коллекцией российского вина.

Дегустационные залы и лектории — площадки для знакомства с брендами и обучения.

Испытательно-лабораторный центр — технологическая база для специалистов отрасли.

Официальное представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Напомним, что о создании винного города стало известно в 2024 году. Изначально открыть «Белый мыс» планировали весной 2025 года. Главный инвестор проекта — акционерный банк «Россия», дочерние компании которого владеют винодельнями «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».