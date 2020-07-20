Мэр Краснодара предложил сделать НЭСК государственной компанией

Напомним, в начале июля из-за сильной жары нагрузка на электросети в Краснодаре увеличилась на 60%, из-за чего в городе началось массовое отключение электричества. Сначала в Музыкальном микрорайоне без света остались почти 1,2 тыс. частных домов. Позже за два дня в разных районах города случилось сразу 15 аварий, обесточенными оказались дома жителей нескольких микрорайонов — Юбилейного, Гидростроителей, Комсомольского, а также Черемушек и центра города. Без электричества остались более 40 тыс. человек.

20 июля на аппаратном совещании в администрации Краснодара заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко рассказал, что с 13 по 20 июля на системе электроснабжения города случилось 27 отключений. Пик пришелся на вторник, 14 июля, — во время сильного ливня было восемь отключений. При этом Данильченко заявил, что нормативные параметры не были превышены.

По словам чиновника, принятые меры были достаточными. НЭСК увеличила количество аварийных бригад и нарастила число дизельных электростанций.

«Абсолютно не согласен. Достаточные — это когда идет полностью безаварийное электроснабжение жителей. В Краснодар возвращается жара, по прогнозам синоптиков, к концу недели будет до 38 °C. То есть мы понимаем, что опять продолжится лихорадка с отключениями электричества по стороне НЭСК», — прокомментировал ситуацию глава Краснодара Евгений Первышов.

Мэр отметил, что «Кубаньэнерго» за три с половиной года выполнила ремонтно-восстановительные работы, заменила оборудование и поэтому на их сетях не было ни одной серьезной аварии. В то же время НЭСК не меняет старые коммуникации. Первышов заявил, что необходимо выносить в Государственную думу вопрос о «расприватизации» компании НЭСК. Он поручил подготовить обращение к депутатам от Краснодара, сообщили в пресс-службе мэрии города.