Власти Краснодара решили сделать в кинотеатре «Болгария» молодежный Центр событий
В администрации Краснодара 2 февраля обсудили будущее кинотеатра «Болгария»
В 2017 году глава Краснодара Евгений Первышов предложил отдать кинотеатр «Болгария» клубу КВН, мотивируя это тем, что в краевом центре очень развито движение КВН и молодежи негде собираться. Но идея так и не была реализована.
Весной 2020 года стало известно, что помещение «Болгарии», которая находится в муниципальной собственности, арендовала сеть кинотеатров «Монитор» за 31 тыс. рублей в месяц, эта ставка не менялась с 2002 года. В апреле власти города снова подняли вопрос об использовании здания кинотеатра, так как в конце года истекал срок его аренды.
Сейчас «Болгария» вернулась в ведение управления по делам молодежи. В помещении площадью 1 тыс. 350 кв. метров собираются сделать капремонт.
Накануне представители администрации Краснодара провели выездное совещание в здании «Болгарии». Сначала объект законсервируют, потом там проведут оценку состояния помещения, чтобы определить, сколько денег потребуется на восстановление. Затем власти вместе с молодежью разработают проект нового общественного пространства, после этого там начнется ремонт.
По решению мэра города после завершения реконструкции там разместится молодежный Центр событий. В здании хотят оборудовать коворкинг, лаунж-зону, студию звукозаписи и киноконцертный зал-трансформер, где смогут выступать команды КВН, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Хочется, чтобы краснодарцы смогли здесь не только провести свободное время, пообщаться с друзьями, но и поработать над своими проектами и идеями в коворкингах. Хотелось бы, чтобы в стенах центра была и возможность репетировать музыкальным группам, записывать свои подкасты в студии звукозаписи», — сказала и.о начальника управления по делам молодежи Виктория Гаркуша.
Вице-мэр города Антон Смертин также предложил, что в центре событий также будут проводить турниры по киберспорту.
Широкоформатный кинотеатр «Космос» на 600 мест открыли в Краснодаре 7 июня 1967 года. В 1980 году рядом со зданием установили памятник болгарскому революционеру и антифашисту Георгию Димитрову. После того как в 1989 году болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара, кинотеатр переименовали в «Болгарию».