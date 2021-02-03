Власти Краснодара решили сделать в кинотеатре «Болгария» молодежный Центр событий

В 2017 году глава Краснодара Евгений Первышов предложил отдать кинотеатр «Болгария» клубу КВН, мотивируя это тем, что в краевом центре очень развито движение КВН и молодежи негде собираться. Но идея так и не была реализована.

Весной 2020 года стало известно, что помещение «Болгарии», которая находится в муниципальной собственности, арендовала сеть кинотеатров «Монитор» за 31 тыс. рублей в месяц, эта ставка не менялась с 2002 года. В апреле власти города снова подняли вопрос об использовании здания кинотеатра, так как в конце года истекал срок его аренды.

Сейчас «Болгария» вернулась в ведение управления по делам молодежи. В помещении площадью 1 тыс. 350 кв. метров собираются сделать капремонт.