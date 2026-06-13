В Краснодаре на одном из Северных мостов появятся выделенные полосы

Полосы для движения общественного транспорта на улице Северной в Краснодаре продлили от Ломоносова до Передовой

Новые участки выделенных полос для общественного транспорта будут обустроены на улице Северной в Краснодаре — об этом сообщила пресс-служба мэрии. Участки, о которых идет речь, протянутся от перекрестка с улицей Ломоносова по автомобильному мосту до улицы Передовой и в обратном направлении. Общая протяженность новых полос составит 1,35 км.

«Дорожную разметку на ул. Северной уже приводят в соответствие с будущей схемой приоритетного движения. Нововведения вступят в силу в ближайшие дни», — говорится в пресс-релизе.