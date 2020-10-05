Власти Кубани ежегодно собираются поднять зарплаты учителям. Изучили обещания за последние 15 лет и узнали у педагогов, сколько они получают

В День учителя портал Юга.ру вспомнил обещания властей о повышении зарплат педагогам Кубани и сравнил их с реальными заработками

В России 5 октября отмечают День учителя. В преддверии праздника сервис по поиску работы HeadHunter подготовил статистику по теме трудоустройства в области образования. Так, в Краснодарском крае за прошлый квартал число вакансий в этой сфере выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего работодатели ищут преподавателей гуманитарных наук (19%), языков (18%), математики (9%) и информатики (8%), сообщили в пресс-службе «HeadHunter Юг». Чаще всего работу ищут специалисты в тех же областях. По данным ресурса, в среднем работодатели предлагают педагогам 27,5 тыс. рублей. Например, учителю английского языка готовы платить 30 тыс. рублей, а математики — 32,5 тыс. рублей. В то же время большинство соискателей хотят получать около 30 тыс. рублей, а 35% кандидатов готовы трудиться за зарплату от 15 тыс. рублей. Получив эти данные, портал Юга.ру решил вспомнить обещания чиновников и министерств по поводу повышения зарплат учителям муниципальных школ. Редакция также поговорила с несколькими педагогами, которые на условиях анонимности согласились рассказать, сколько они получают.

Ожидание

2005 год: Эксперты в сфере образования выступили за увеличение зарплат учителей до 21 тыс. рублей в месяц к 2008 году . Такие меры они оценили в 410 млрд рублей или 1,5% ВВП в 2008-м. 2011 год: Губернатор Кубани Александр Ткачев в июле 2011-го рассказал, что в среднем педагоги получают 14 тыс. рублей, и заявил, что с сентября того же года средняя заработная плата учителя составит 17 тыс. рублей. По его словам, на ее увеличение из регионального бюджета выделили свыше 350 млн рублей. В октябре того же года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что к 2013 году педагоги будут зарабатывать по 1 тыс. долларов в месяц — об этом губернатор заявил на неформальной встрече с лучшими педагогами региона, приуроченной ко Дню учителя. «В 2013 году мы обязательно выйдем на уровень 1 тысячи долларов, именно столько будут получать в месяц наши учителя» , — сказал Ткачев.

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2012 год: В ноябре 2012-го Ткачев доложил президенту России Владимиру Путину, что педагогам Кубани в 2013 году увеличат среднюю заработную плату до 27 тыс. рублей. По его словам, школьный учитель в Краснодарском крае получает в среднем более 22,5 тыс. рублей. 2013 год: В феврале Ткачев пообещал учителям и воспитателям, что к 2018 году их зарплата составит не менее 43 тыс. рублей. Уже в октябре того же года губернатор сократил сроки и заявил, что 41 тыс. рублей педагоги будут получать уже через три года, то есть в 2016-м. Это он по секрету рассказал на праздновании Дня учителя.

2014 год: Власти отчитались, что в Анапе учителя получают до 30,3 тыс. рублей, а в Сочи — 29 тыс. рублей. 2018 год: В Министерстве образования и науки России выступили за повышение зарплаты учителям школ до 150% от среднего заработка по региону. Таким образом, в минобре планировали, что к 2024 году педагоги будут получать 76,5 тыс. рублей.

Отметим, что действующие власти Кубани, в отличие от прошлых, редко называют конкретные цифры. Например, поздравляя преподавателей с Днем учителя в 2016-м, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев просто пообещал «закупать новое оборудование для школ и повышать зарплаты педагогам». Кроме того, два года назад министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева рассказывала, что за первое полугодие 2018 года средняя зарплата учителей с учетом отпускных составила 34 тыс. 496 рублей, у воспитателей детских садов — 28 тыс. 144 рубля.

Реальность Портал Юга.ру поговорил с пятью учителями из Краснодара, одним педагогом из Динского района и еще одним — из Ставропольского края. Они рассказали об условиях своей работы: какие предметы ведут и сколько зарабатывают. Оклад преподавателя зависит от количества детей в классе и часов (уроков в неделю). От этих показателей зависит надбавка за проверку тетрадей. Кроме того, учителя получают выплаты за классное руководство, выслугу лет, внеурочную деятельность, кружки и другое.

Трое учителей начальных классов разных школ Краснодара рассказали, что за 18 часов в неделю их оклад составляет около 9,7 тыс. рублей. Так как все они являются классными руководителями, дополнительно они получают примерно 4 тыс. рублей. Выслуга лет оценивается в 1,5-2 тыс. рублей. За проверку тетрадей учителя в среднем получают 1,5 тыс. рублей, за внеурочную деятельность — около 2 тыс. рублей. Кроме того, на Кубани у учителей начальных классов есть дополнительная стимулирующая выплата — 2,5 тыс. рублей (так называемая «губернаторская»). Ее платят за то, что в «началке» у педагогов ставка меньше, чем у учителей старших классов. Таким образом, учитель краснодарской начальной школы получает около 21 тыс. рублей с учетом всех надбавок. Учительница из Краснодара, преподающая историю в 9-11 классах, которая вышла из декрета, зарабатывает около 15 тыс. рублей. Она рассказала порталу Юга.ру, что у нее нет классного руководства: зарплату она получает только за количество рабочих часов (20) и кружок по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Аналогичная зарплата у преподавательницы истории и обществознания для 6-11 классов из Динского района — специалист после декрета получила за сентябрь в районе 15 тыс. рублей.

Немного другая ситуация у краснодарского учителя истории, обществознания и кубановедения. При норме в 18 часов в неделю он работает 35 часов и получает за это оклад в районе 20 тыс. рублей. Также у него есть классное руководство, доплата за проверку тетрадей. Всего в месяц выходит порядка 30 тыс. рублей. «9 тыс. рублей — общая сумма, которая выплачивается всем классным руководителям. Из них 4 тыс. рублей — "губернаторские", и 5 тыс. рублей — "президентские", которые обещал Путин в начале 2020 года», — рассказал педагог порталу Юга.ру. Специалист отметил, что мало кто из учителей берет себе две ставки , поэтому в среднем они получают меньше. Он добавил, что получил премию ко Дню учителя, однако ее размер устанавливают сами школы. Кроме того, в его образовательном учреждении зарплата зависит от количества детей в классе. «Нет привязки: один урок — четкая сумма денег. У нас привязаны количество детей в классе и урок, который мы провели. Допустим, я провожу урок на 25 человек и получу условно 100 рублей. Человек, который проводит урок на 35 человек, условно получит за него 150 рублей», — уточнил учитель.

Для сравнения портал Юга.ру узнал зарплату педагога в специальной (коррекционной) школе-интернате в Ставропольском крае. Там учитель истории получает около 25 тыс. рублей, из которых 5 тыс. рублей — за классное руководство. Редакция Юга.ру готовит запрос в министерство образования Краснодарского края, чтобы узнать, как, по официальным данным, обстоит ситуация с зарплатами кубанских учителей в 2020 году.