В Краснодаре более 170 домов на две недели останутся без горячей воды. Список адресов

С 15 июня в разных районах Краснодара на две недели отключат горячую воду из-за планового ремонта и профилактики теплосетей

Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что с 15 по 28 июня в Краснодаре жители более 170 домов останутся без горячей воды из-за ремонта теплосетей. Ограничения затронут сразу несколько микрорайонов города — от центральных улиц и ФМР до Музыкального и Пашковки.