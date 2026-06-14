В Краснодаре более 170 домов на две недели останутся без горячей воды. Список адресов
С 15 июня в разных районах Краснодара на две недели отключат горячую воду из-за планового ремонта и профилактики теплосетей
Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что с 15 по 28 июня в Краснодаре жители более 170 домов останутся без горячей воды из-за ремонта теплосетей. Ограничения затронут сразу несколько микрорайонов города — от центральных улиц и ФМР до Музыкального и Пашковки.
В Краснодаре в июне начнут отключать горячую воду:
Полный список адресов, попадающих под отключение:
- улица 1 Мая, 65, 67 (поселок отделения № 4 совхоза «Пашковский»), 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 73, 73 (корпус общежития), 75, 75/1;
- улица Бабушкина, 291, 293;
- улица Бакинская, 2, 3, 4, 5 (строящееся МБОУ), 5 (СШ № 23);
- улица Евдокии Бершанской, 347, 347/1—347/11, 372 (спортзал), 402, 402/2, 402б, 402 (нежилое помещение), 404, 404/1, 404/3, 406, 408, 408/1, 410;
- улица Брянская, 3, 5, 8, 25а;
- проезд Ватутина, 4;
- улица Ведомственная, 5;
- улица Воронежская, 31, 39, 40, 42 (включая магазин), 50, 58, 60, 62;
- улица Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91;
- улица Гаражная, 34, 71 корп. 1, 71/1 строение 2;
- улица Дзержинского, 2, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1 (включая 2-ю очередь), 16, 16/1, 16 (2), 18, 20, 22, 22/1, 22 (пристройка кв. 13), 24, 24 (гимназия № 54), 26, 28, 28/1, 28 (2), 30, 32, 32/1, 40, 59, 97;
- улица Заполярная, 35/7;
- улица Клубная, 8, 10, 11, 12, 12а, 14;
- переулок Ключевской, 11, 25;
- проспект Константина Образцова, 27;
- улица Красных Партизан, 238, 242, 244, 246, 541, 543, 553;
- улица Лавочкина, 1;
- улица Морская, 3, 11, 11/1;
- улица Московская, 133 корп. 1, 2, 3, 4, 133/1 стр. 1, 2, 3, 137, 137 корп. 1;
- шоссе Нефтяников, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 11, 13;
- улица Одесская, 8, 21, 23, 23а, 25, 25/1, 27;
- Одесский проезд, 4, 4/1, 6, 18а;
- улица Офицерская, 33, 33а, 35, 36, 40;
- улица Рашпилевская, 176, 178, 178/1, 180, 180 (отд. № 8), 201, 205;
- улица Тополиная, 46 корп. 1, 2, 48, 48 корп. 1, 48 строение 1;
- улица Фадеева, 329, 413, 415, 417, 419, 421, 423.
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