В Темрюкском районе спустя сутки потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА: один человек погиб, трое пострадали

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали возгорание на морском терминале

14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района полностью потушили пожар на морском терминале. Возгорание ликвидировали 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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Напомним, что ночью 13 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о пожаре на морском терминале в Темрюкском районе. По его словам, возгорание произошло после падения обломков БПЛА. В результате атаки погиб один человек. Еще трое пострадали.

Как писали Юга.ру, 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. Пострадали минимум два человека, обломки сбитого дрона повредили многоэтажный дом.

Безопасность Пожары Происшествия СВО Темрюкский район

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