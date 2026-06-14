В Темрюкском районе спустя сутки потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА: один человек погиб, трое пострадали
В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали возгорание на морском терминале
14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района полностью потушили пожар на морском терминале. Возгорание ликвидировали 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Напомним, что ночью 13 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о пожаре на морском терминале в Темрюкском районе. По его словам, возгорание произошло после падения обломков БПЛА. В результате атаки погиб один человек. Еще трое пострадали.
Как писали Юга.ру, 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. Пострадали минимум два человека, обломки сбитого дрона повредили многоэтажный дом.
Все материалы по теме:
9 июня, 12:54«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
8 июня, 14:30Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году