В Темрюкском районе спустя сутки потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА: один человек погиб, трое пострадали

14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в поселке Волна Темрюкского района полностью потушили пожар на морском терминале. Возгорание ликвидировали 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Напомним, что ночью 13 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о пожаре на морском терминале в Темрюкском районе. По его словам, возгорание произошло после падения обломков БПЛА. В результате атаки погиб один человек. Еще трое пострадали.