Власти Краснодара пообещали, что первый трамвай по Московской пустят до Нового года

На еженедельной планерке 13 сентября глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что трамвайная ветка на улице Московской заработает к Новому году

Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали продлить трамвайную ветку по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. После этого власти решили построить новую линию.

Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок.

Закончить работы планировалось в августе 2021 года, однако сроки начала работ несколько раз переносили. В итоге работы стартовали в ночь на 16 января 2021 года.

По контракту, строительство самой трамвайной линии нужно закончить до конца 2021 года, а все остальные работы сдать к 31 марта 2022-го.