Власти Краснодара пообещали, что первый трамвай по Московской пустят до Нового года
На еженедельной планерке 13 сентября глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что трамвайная ветка на улице Московской заработает к Новому году
Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали продлить трамвайную ветку по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. После этого власти решили построить новую линию.
Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок.
Закончить работы планировалось в августе 2021 года, однако сроки начала работ несколько раз переносили. В итоге работы стартовали в ночь на 16 января 2021 года.
По контракту, строительство самой трамвайной линии нужно закончить до конца 2021 года, а все остальные работы сдать к 31 марта 2022-го.
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В июле мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что власти постараются «сделать новогодний подарок жителям», и первый трамвай по ветке пустят до Нового года. На городской планерке 13 сентября глава города подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы выполнить это обещание.
«Работы заметно продвигаются, но здесь самое главное — не потерять темп. Понятно, что контрактные обязательства с подрядчиком истекают в марте, но есть желание на три месяца раньше сдать именно трамвайную часть», — сказал Первышов.
Замглавы Краснодара Артем Доронин уточнил, что работы выполнены на 57%.
«Хоть и срок завершения работ у нас 31 марта следующего года, движение трамваев для себя определили запустить до конца текущего года. В этом мы не сомневаемся на сегодняшний день», — добавил Доронин.
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