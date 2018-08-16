Мэр Краснодара назвал примерную стоимость канатного метро

Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал примерную стоимость строительства канатного метро в городе

Глава Краснодара рассказал журналистам, что канатное метро — коммерческий проект, на разработку и реализацию которого муниципалитет ничего не тратит. Проработка идеи продолжается, ей занимается рабочая группа вместе с представителями ведущих мировых компаний в этой сфере — австрийской фирмы «Доппельмайер» (Doppelmayr) и французской «ПОМА» (POMA).

«Встречи проходят на регулярной основе. Компания "ПОМА" озвучила определенные технические требования, чтобы проработать данный проект. Они касаются маршрутов, по которым планируется прокладка линий канатного метро, и определения приблизительно земельных участков, которые потребуются для установки опор, организации пересадочных узлов. Проработки они будут вести с учетом своего большого опыта. После того, как проанализируют все возможности, они выдадут свое экономическое обоснование возможной реализации данного проекта», — сказал Первышов.

По его словам, этой темой занимается и международная компания «Эрнст энд Янг», которая взялась за стратегию развития Краснодара до 2030 года. Они делают предложения по поиску инвесторов, но сначала нужно до конца понимать все детали проекта. Первышов подчеркнул, что приблизительные расчеты сделали делали несколько консалтинговых компаний, но об окончательной стоимость можно говорить, когда будет полная земельно-правовая документация, где канатное метро может проходить.

«Но все эксперты сходятся в том, что и климатические условия, и рельеф, и населенность, и удаленность различных районов города, делают этот проект инвестиционно привлекательным. И считаю, дало бы хороший эффект, если бы этот проект удалось реализовать на территории города. Это, конечно, не заменило бы нам трамваи, которые мы планируем развивать, но было бы интересным дополнением для развития города в будущем.

По сумме затрат были приблизительные расчеты. Они достигают 10-12 млрд рублей за четыре года», — сказал мэр.

Он добавил, что «Доппельмайер» и «ПОМА» готовы сдать проект в течение четырех лет при наличии инвестора.

«Инвесторы, прежде всего, должны посчитать и дать свои предложения нам. Если такой инвестиционный проект будет предложен муниципалитету, мы, безусловно, его поддержим», — заключил Первышов.