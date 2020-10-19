Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 октября заявил, что в городе не должно больше появляться железных заборов вдоль дорог

На планерном совещании в администрации города 19 октября глава Краснодара Евгений Первышов выразил надежду, что в Краснодаре прекратят устанавливать железные ограждения дороги вдоль проезжей части.

«Думаю, что найдено уже техническое решение, законное решение. Мы должны уйти от их использования. Никакой безопасности в этой части я не вижу», — объяснил Первышов. Он признал, что серые заборы не вписались в городскую среду, и предложил облагородить уже установленные конструкции, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Может быть, как-то использовать их для создания зеленого каркаса с высадкой дополнительных зеленых насаждений. Понятно, что они уже стоят на балансе, тяжело будет их списать, но тем не менее, новых не должно у нас больше появляться», — подчеркнул мэр краевой столица. Он уточнил, что для безопасности дорожного движения, как для автомобилистов, так и для пешеходов, нужны другие технические решения. Какие именно, Первышов не рассказал.