Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать

Суд обязал отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще в течение полугода, но «Краснодарские парки» не согласны с этим. Попытались разобраться в ситуации

Колоннаду, которая отделяет детский сад «Сказка» от Чистяковской рощи, построили в 1956 году. Ее установили к краевой выставке достижений народного хозяйства. Строители возводили арку как временное сооружение, а через несколько десятков лет конструкция обветшала. Объект включили в список культурного наследия регионального значения. Арка выполнена в стилистике советского неоклассицизма и является одной из последних построек до начала советским правительством так называемой «борьбы с излишествами» в архитектуре

С просьбой отреставрировать памятник архитектуры выступили волонтеры еще в 2019 году. Они вышли на субботник, приуроченный ко Дню заботы о памятниках истории, и обратили внимание на разрушенную колоннаду. Затем активисты написали открытое письмо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. «Особенно удручающее впечатление произвела великолепная входная колоннада, которую, как пленного в концлагере обнесли со всех сторон забором, где она умирает. Мы, серебряные волонтеры Краснодара, обращаемся к вам с призывом — не позвольте умереть этому символу нашей истории, его еще можно спасти», — говорится в обращении.

В апреле 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что колоннаду нужно отреставрировать. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в детский сад. Позже выяснилось, что колоннаду в Чистяковской роще нельзя зарегистрировать и, следовательно, реставрировать. По инициативе краевого Управления госохраны объектов культурного наследия суд наложил арест на объект в части регистрационных действий. Первышов поручал подготовить обращение о снятии ареста.

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В Управлении сообщили, что владелец памятника — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки культуры и отдыха города Краснодара» [далее по тексту, — «Краснодарские парки»]. Он был обязан провести консервационные работы, чтобы предотвратить ухудшение состояния памятника или его разрушение, но не сделал этого. Поэтому краевая администрация обратилась в Арбитражный суд. 18 октября суд обязал «Краснодарские парки» в течение трех месяцев со вступления решения суда в силу разработать и предоставить проект консервационных и противоаварийных работ. Эти работы нужно будет выполнить в течение полугода.

Лидер краевого движения волонтеров серебряного возраста Мариета Емтыль в беседе с Юга.ру подчеркнула, что ситуация с колоннадой — пример эффективного результата совместных усилий власти и волонтеров. «Госохрана три года работала над вопросом и, наконец, есть результат», — подытожила женщина.

Отметим, что на суде «Краснодарские парки» выступили против и заявили, что собственник памятник — городская администрация. Но суд установил, что колоннада принадлежит организации на основании приказа краснодарского департамента муниципальной собственности и городских земель от 2008 года.

22 октября Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу мэрии Краснодара. Там объяснили, что для проведения противоаварийных работ на колоннаде необходимо выполнить межевание земельного участка, где она находится, отделив его от территории детсада. Сейчас сложилась такая ситуация: земля находится в собственности детсада, а колоннада — в управлении «Краснодарских парков». Но по уставу учреждение не может самостоятельно заниматься такими работами или нанимать подрядчиков.