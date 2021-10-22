Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать
Суд обязал отреставрировать колоннаду в Чистяковской роще в течение полугода, но «Краснодарские парки» не согласны с этим. Попытались разобраться в ситуации
Колоннаду, которая отделяет детский сад «Сказка» от Чистяковской рощи, построили в 1956 году. Ее установили к краевой выставке достижений народного хозяйства.
Строители возводили арку как временное сооружение, а через несколько десятков лет конструкция обветшала. Объект включили в список культурного наследия регионального значения.
Арка выполнена в стилистике советского неоклассицизма и является одной из последних построек до начала советским правительством так называемой «борьбы с излишествами» в архитектуре
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С просьбой отреставрировать памятник архитектуры выступили волонтеры еще в 2019 году. Они вышли на субботник, приуроченный ко Дню заботы о памятниках истории, и обратили внимание на разрушенную колоннаду. Затем активисты написали открытое письмо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.
«Особенно удручающее впечатление произвела великолепная входная колоннада, которую, как пленного в концлагере обнесли со всех сторон забором, где она умирает. Мы, серебряные волонтеры Краснодара, обращаемся к вам с призывом — не позвольте умереть этому символу нашей истории, его еще можно спасти», — говорится в обращении.
В апреле 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что колоннаду нужно отреставрировать. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в детский сад.
Позже выяснилось, что колоннаду в Чистяковской роще нельзя зарегистрировать и, следовательно, реставрировать. По инициативе краевого Управления госохраны объектов культурного наследия суд наложил арест на объект в части регистрационных действий. Первышов поручал подготовить обращение о снятии ареста.
«Сделайте проще и не выделывайтесь»:
В Управлении сообщили, что владелец памятника — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки культуры и отдыха города Краснодара» [далее по тексту, — «Краснодарские парки»]. Он был обязан провести консервационные работы, чтобы предотвратить ухудшение состояния памятника или его разрушение, но не сделал этого. Поэтому краевая администрация обратилась в Арбитражный суд.
18 октября суд обязал «Краснодарские парки» в течение трех месяцев со вступления решения суда в силу разработать и предоставить проект консервационных и противоаварийных работ. Эти работы нужно будет выполнить в течение полугода.
Лидер краевого движения волонтеров серебряного возраста Мариета Емтыль в беседе с Юга.ру подчеркнула, что ситуация с колоннадой — пример эффективного результата совместных усилий власти и волонтеров.
«Госохрана три года работала над вопросом и, наконец, есть результат», — подытожила женщина.
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Отметим, что на суде «Краснодарские парки» выступили против и заявили, что собственник памятник — городская администрация. Но суд установил, что колоннада принадлежит организации на основании приказа краснодарского департамента муниципальной собственности и городских земель от 2008 года.
22 октября Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу мэрии Краснодара. Там объяснили, что для проведения противоаварийных работ на колоннаде необходимо выполнить межевание земельного участка, где она находится, отделив его от территории детсада.
Сейчас сложилась такая ситуация: земля находится в собственности детсада, а колоннада — в управлении «Краснодарских парков». Но по уставу учреждение не может самостоятельно заниматься такими работами или нанимать подрядчиков.
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Сейчас подготавливается постановление, чтобы передать колоннаду в ведение муниципалитета. Затем мэрия определит подрядчика, который будет уполномочен проводить ремонтные работы. Материалы проектной документации по сохранению уже получены от управления госохраны, нужно разработать проектно-сметную документацию.
«Краснодарские парки» собираются подать апелляцию в Арбитражный суд Краснодарского края.