Власти Краснодара пообещали создать исторический квартал в районе Сенного рынка
Мэр Краснодара Евгений Первышов 1 октября рассказал об обновлении Сенного рынка и ходе реконструкции исторического квартала
Глава Краснодара Евгений Первышов во время брифинга 1 октября сказал о том, что в течение месяца должен появиться проект реконструкции Сенного рынка. Мэрия уже провела переговоры с собственниками, пока есть два варианта его реконструкции.
«Считаю, что этот рынок — достопримечательность Краснодара. А в том виде, в котором он сейчас находится, это, как минимум, не украшение», — отметил он.
Глава Краснодара добавил, что изменения коснутся и «скобяного квартала», находящегося рядом с Сенным рынком (по нечетной стороне улицы Октябрьской). По аренде этой территории, на которой сейчас находятся более 200 павильонов, истек долгосрочный договор. По словам Первышова, мэрия больше не намерена его продлевать.
Также в рамках создания полноценного исторического квартала власти планируют перенести городскую больницу №1 на Красной, 103. Первышов не уточнил новое место медучреждения и назвал проект труднореализуемым, но очень перспективным.
Ранее Юга.ру писали, что на брифинге мэра города обсуждали строительство дублера Яблоновского моста. Также Первышов заявил, что землю под «Сафари-парком» продали в 340 раз дешевле ее стоимости.
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