Власти Краснодара хотят построить муниципальный приют для бездомных животных

Под Краснодаром нашли место для строительства муниципального приюта для бездомных животных

Площадка находится в поселке Краснолит. Площадь составляет 6 тыс. кв. метров. Сейчас на участке находятся ветхие и аварийные дома. Их жителей переселили в новое жилье.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что жители и представители общественных организаций просят создать муниципальный приют для бездомных животных, так как частные уже переполнены.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что земельный участок в поселке Краснолит подходит для строительства приюта. Площадка удалена от жилых построек, там проведено электричество и обеспечено водоснабжение, недалеко есть транспорт.

По словам главы города, нужно тщательно изучить опыт строительства и содержания таких муниципальных приютов в других городах. Также необходимо проработать финансовую возможность реализации проекта, сообщила 29 октября пресс-служба администрации Краснодара.