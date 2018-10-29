Власти Краснодара хотят построить муниципальный приют для бездомных животных

Краснодарский край

Распечатать

Под Краснодаром нашли место для строительства муниципального приюта для бездомных животных

Читайте также:

Площадка находится в поселке Краснолит. Площадь составляет 6 тыс. кв. метров. Сейчас на участке находятся ветхие и аварийные дома. Их жителей переселили в новое жилье.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что жители и представители общественных организаций просят создать муниципальный приют для бездомных животных, так как частные уже переполнены.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что земельный участок в поселке Краснолит подходит для строительства приюта. Площадка удалена от жилых построек, там проведено электричество и обеспечено водоснабжение, недалеко есть транспорт.

По словам главы города, нужно тщательно изучить опыт строительства и содержания таких муниципальных приютов в других городах. Также необходимо проработать финансовую возможность реализации проекта, сообщила 29 октября пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Новороссийске в апреле нашли участок под строительство приюта для животных.

В Ростове в мае открыли новый центр безнадзорных животных.

Евгений Первышов Животные Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре пристав притворился школьником, чтобы попасть в квартиру нарушительницы
В Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту было более 180 человек
В Белореченском районе с подтопленной территории вытащили застрявших на УАЗе рыбаков с детьми
В Майкопе состоялся финал Кубка России по футболу среди женщин
Под Ростовом в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
Пострадавшую от нападения львицы девочку доставят в больницу Краснодара

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале