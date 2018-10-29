Власти Краснодара хотят построить муниципальный приют для бездомных животных
Под Краснодаром нашли место для строительства муниципального приюта для бездомных животных
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Площадка находится в поселке Краснолит. Площадь составляет 6 тыс. кв. метров. Сейчас на участке находятся ветхие и аварийные дома. Их жителей переселили в новое жилье.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что жители и представители общественных организаций просят создать муниципальный приют для бездомных животных, так как частные уже переполнены.
Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что земельный участок в поселке Краснолит подходит для строительства приюта. Площадка удалена от жилых построек, там проведено электричество и обеспечено водоснабжение, недалеко есть транспорт.
По словам главы города, нужно тщательно изучить опыт строительства и содержания таких муниципальных приютов в других городах. Также необходимо проработать финансовую возможность реализации проекта, сообщила 29 октября пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске в апреле нашли участок под строительство приюта для животных.
В Ростове в мае открыли новый центр безнадзорных животных.
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