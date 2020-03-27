Власти Краснодара предложили переименовать Тургеневский мост в честь бывшего мэра

«Валерий Самойленко, безусловно, выдающаяся личность для нашего города. При его непосредственном участии построены целые микрорайоны, мосты и дороги. Именно Валерий Александрович руководил в том числе возведением Тургеневского моста, который имеет еще символичное значение, связывает два субъекта Российской Федерации — Кубань и Адыгею», — рассказал мэр.

Его предложение «в ближайшее время» должна рассмотреть городская топонимическая комиссия, добавили в пресс-службе мэрии.

Биография Валерия Самойленко. Валерий Самойленко родился в 1937 году в Свердловске (Екатеринбурге). Затем ребенком переехал в Адыгею, там же закончил школу. Позже учился в Ленинградском инженерно-строительном институте.

С 1959 года начал работать в строительной отрасли в Краснодаре, был прорабом и начальником монтажно-строительного управления. Затем был первым заместителем председателя Краснодарского горисполкома, участвовал в возведении микрорайона Гидростроителей и Фестивального, Тургеневского моста. Принимал участие в строительстве улиц Северной, Садовой, Суворова и Тихорецкой.

С 1987 года по 2000 года был председателем горисполкома, председателем городского Совета, главой администрации Краснодара и мэром.

Были ли подобные случаи переименования в городе? Да, это не первая подобная инициатива властей краевого центра за последние годы. В апреле 2019 года в Краснодаре Театральную и Екатерининскую площади Краснодара переименовали в Главную городскую и Казачью.