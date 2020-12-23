Первышов рассказал о судьбе парковок и эвакуаторов в Краснодаре
Глава Краснодара Евгений Первышов 23 декабря заявил, что сколько бы город ни создавал парковок — машин будет все больше
Мэр Евгений Первышов 23 декабря провел пресс-конференцию для журналистов, на которой рассказал о сложной ситуации с автомобилями и парковками. Он привел в пример выходные дни, когда нет серьезных заторов. По его словам, ежедневно в краевую столицу приезжает не менее 150 тыс. автомобилей.
«Так что создание условий для автомобилистов — это задача не одного дня. Это задача, наверно, выработки совместных решений Краснодара как центра агломерации и соседних муниципалитетов. Это вопрос создания перехватывающих парковок на въезде в Краснодар», — объяснил мэр.
Однако до создания парковок на въезде в город необходимо модернизировать всю систему общественного транспорта, чтобы человеку было комфортно оставить машину и дальше поехать на трамвае. Такой проект может потребовать много времени.
Платные парковки
Летом 2021 года истечет инвестиционное соглашение по использованию городских парковок. К этому времени весь комплекс станет муниципальным. Также город получил все платежи в размере 43 млн рублей. При том, что компания перечислила около 130-140 млн налогов.
Со следующего года власти планируют взимать плату за парковки и составлять административные протоколы на нарушителей. Теперь у администрации есть вся нормативная база для этого.
Однако власти хотят ввести и послабления для водителей в выходные дни, особенно возле скверов и парков. Первышов предложил, чтобы парковочные места стали бесплатными в выходные дни. Сейчас этот вопрос просчитывают экономисты.
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Эвакуаторы
Первышов заявил, что отсутствие эвакуаторов — не решение города. Он планирует, что муниципалитет вернет полномочия и сможет сам составлять протоколы и штрафовать нарушителей. Также важно, чтобы все деньги за парковку шли именно в бюджет города. Тогда власти смогут купить новую технику и модернизировать камеры видеонаблюдения. У ККТУ есть свои эвакуаторы, но так как город не мог их использовать в течение трех лет, их передавали компаниям, занимающимся эвакуацией.
Система фиксации нарушений
Мэр рассказал, что специалисты опробовали систему фиксации нарушений правил дорожного движения с видеокамерами, установленными на автомобилях. Предполагается, что спецтранспорт будет ездить по улицам и автоматически считывать номер машин и дорожный знак, чтобы зафиксировать нарушение и тут же выдать соответствующее параметры на центр управления. Город почти синхронизировал свою базу с базой ГИБДД, которая позволит муниципалитету устанавливать персональные данные водителя.
«В полной мере обеспечить парковочными местами физически невозможно на сегодняшний день всех въезжающих», — резюмировал глава города.
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