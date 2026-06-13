При пересадке с поезда на автобус в Керчи не принимают негабаритный багаж

Крым

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  • Крым © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крым © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После того, как некоторых пассажирские поезда в Крым стали ходить только до Керчи, изменились правила провоза отдельных типов багажа

Компания «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается пассажирскими ж/д-перевозками в Крым, уточнила правила провоза багажа при пересадке в Керчи с поезда на автобус.

«Негабаритный багаж в автобусах не принимается. Крупных собак можно перевозить на задней площадке, на поводке и в наморднике; мелких — в переносках», — цитирует «КоммерсантЪ» сообщение перевозчика.

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Стандартные нормы багажа продолжают действовать: вес до 36 кг для пассажиров плацкарта или купе, до 50 кг — для пассажиров класса «СВ» и «Люкс»; в любом случае сумма трех измерений багажа не должна превышать 180 см.

Пассажирам, которые намереваются брать с собой палатки, крупные коляски, велосипеды и прочий негабаритный спортинвентарь, перевозчик рекомендует заранее уточнять, можно ли их будет взять с собой в автобус в Керчи.

Напомним, что с 10 июня ночные пассажирские поезда (шесть пар) больше не ходят вглубь Крыма, их конечной станцией стала Керчь-Южная, где по билетам на поезд можно дальше поехать в пункт своего назначения на автобусе.

Такие нововведения были приняты после того, как в ночь на 8 июня в результате атаки БПЛА погиб помощник машиниста поезда «Москва — Симферополь».

Как писали Юга.ру, на некоторых морских курортах Краснодарского края вода уже успела прогреться до +25 °C.

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