После прорыва дамбы в Крымском районе ввели режим ЧС. Затоплены тысячи гектаров полей, жителей готовят к эвакуации

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала администрации Крымского района https://t.me/smiKrymsk/78395
    © Скриншот из телеграм-канала администрации Крымского района https://t.me/smiKrymsk/78395

В четырех сельских поселениях Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы на реке Кубани

14 июня пресс-служба администрации Крымского района сообщила, что на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани. 

По данным властей, ЧП произошло в субботу, 13 июня, в районе хутора Западного. Из-за разрушения гидротехнического сооружения резко поднялся уровень воды в Афипском канале, после чего она вышла на рельеф.

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На данный момент существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Местных жителей предупредили о возможной экстренной эвакуации. В Доме культуры станицы развернули пункт временного размещения.

В администрации Крымского района рассказали, что стихия нанесла ущерб местным сельхозпредприятиям и фермерам — под водой оказались более 4,3 тыс. гектаров земель. Чиновники подтвердили полную гибель урожая на площади более 2,2 тыс. гектаров.

В пресс-службе уточнили, какие именно культуры пострадали сильнее всего. Большая часть затопленных площадей — это посевы пшеницы. Также полностью уничтожены или подтоплены посадки ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, рапса, овощного горошка, клубники, бахчевых культур и многолетних трав.

«Сейчас длина прорана порядка 80 метров. Сброс с Краснодарского водохранилища снижен. Когда уровень воды сравняется с прораном, станет возможно проводить работы по его ликвидации», — прокомментировали 13 июня ситуацию в администрации муниципалитета.

Отметим, что прорыв дамбы в Крымском районе произошел из-за удара непогоды. Накануне, 12 июня, на Краснодар и соседние районы обрушился залповый ливень — за сутки в столице края выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм.

Как писали Юга.ру, профессор КубГАУ Василько оценила последствия залповых ливней для урожая на Кубани.

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