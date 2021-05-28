Мосгоруд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Один из них получил 12 лет колонии

Вся Россия

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28 мая Мосгорсуд вынес приговор полицейским по делу журналиста Ивана Голунова

Напомним, в 2019 году в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. Он работал в отделе расследований издания «Медуза» [входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 23.04.2021 г. — Юга.ру] и публиковал материалы о злоупотреблениях мэрии Москвы. Согласно протоколу полицейских, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Ещё один пакет с подозрительным веществом нашли у него дома. Позже ему предъявили обвинение о попытке сбыта наркотиков. 

Активисты и журналисты по всей стране вышли на пикеты в поддержку Голунова. Актёр Константин Хабенский также выступил в защиту журналиста на открытии «Кинотавра». 

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Позже эксперты МВД заявили, что на руках у Голунова не нашли наркотиков. Дело передали в Следственный комитет. Также расследованием заинтересовалась Генеральная прокуратура. 

После расследования уголовное дело против журналиста закрыли, а полицейских, которые его задержали, отстранили от службы. 

В январе 2020 года СК после обращения Голунова в ФСБ возбудил дело против полицейских. В ведомстве заявили, что они незаконно приобрели и хранили наркотики. Тогда один из фигурантов дела Игорь Ляховец сказал, что Голунов оговорил полицейских, «воспользовавшись антипатией общества к сотрудникам правоохранительных органов». 

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28 мая Московский суд вынес приговор полицейским, пишет телеканал «360». Подполковнику Игорю Ляховцу, которого следствие считает организатором подброса наркотиков журналисту, назначили 12 лет колонии. Его лишили звания и запретили работать в правоохранительных органах в течение пяти лет.

Других полицейских, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова, приговорили к восьми годам лишения свободы каждого. Бывшему оперативнику Денису Коновалову дали меньший срок — пять лет. Он был единственным, кто признался в том, что Голунову подбросили наркотики, сообщил ТАСС

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Журналист сообщил, что Уметбаев после задержания ударил его два раза в висок. Он частично признал свою вину. По словам гособвинителя, Сергалиев и Феофанов, которые удерживали и били Голунова в отделении, отрицали это.

Кроме того, Мосгорсуд удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова. Теперь каждый из бывших полицейских будет обязан заплатить журналисту по одному миллиону рублей.

Журналистика Иван Голунов Наркотики Полиция Правосудие Превышение полномочий Прокуратура Следственный комитет Суд

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