Мосгоруд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Один из них получил 12 лет колонии

28 мая Мосгорсуд вынес приговор полицейским по делу журналиста Ивана Голунова

Напомним, в 2019 году в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. Он работал в отделе расследований издания «Медуза» [входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 23.04.2021 г. — Юга.ру] и публиковал материалы о злоупотреблениях мэрии Москвы. Согласно протоколу полицейских, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Ещё один пакет с подозрительным веществом нашли у него дома. Позже ему предъявили обвинение о попытке сбыта наркотиков. Активисты и журналисты по всей стране вышли на пикеты в поддержку Голунова. Актёр Константин Хабенский также выступил в защиту журналиста на открытии «Кинотавра».

Позже эксперты МВД заявили, что на руках у Голунова не нашли наркотиков. Дело передали в Следственный комитет. Также расследованием заинтересовалась Генеральная прокуратура. После расследования уголовное дело против журналиста закрыли, а полицейских, которые его задержали, отстранили от службы. В январе 2020 года СК после обращения Голунова в ФСБ возбудил дело против полицейских. В ведомстве заявили, что они незаконно приобрели и хранили наркотики. Тогда один из фигурантов дела Игорь Ляховец сказал, что Голунов оговорил полицейских, «воспользовавшись антипатией общества к сотрудникам правоохранительных органов».

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28 мая Московский суд вынес приговор полицейским, пишет телеканал «360». Подполковнику Игорю Ляховцу, которого следствие считает организатором подброса наркотиков журналисту, назначили 12 лет колонии. Его лишили звания и запретили работать в правоохранительных органах в течение пяти лет. Других полицейских, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова, приговорили к восьми годам лишения свободы каждого. Бывшему оперативнику Денису Коновалову дали меньший срок — пять лет. Он был единственным, кто признался в том, что Голунову подбросили наркотики, сообщил ТАСС.

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