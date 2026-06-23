80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе. Волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций
Волонтеры и владелица краснодарского котокафе спасли питомцев из Крымска, за которыми не ухаживала заводчица. У многих животных выявили тяжелые заболевания и генетические мутации
23 июня владелица краснодарского котокафе «Забавное место» Ангелина Таранова рассказала Юга.ру, что волонтеры обнаружили в Крымске заводчицу, которая содержала в антисанитарных условиях 80 кошек. Животные жили в одном помещении, среди них были и породистые.
Волонтеры приехали в дом к заводчице вместе с полицией. По словам Ангелины, в помещении было грязно, а коты находились в тяжелом состоянии. Кроме того, в доме обнаружили трупы животных.
Коты бесконтрольно размножались между собой, поэтому у многих были заметны последствия родственного скрещивания и генетических мутаций, повлекших проблемы со здоровьем. Например, у одного из питомцев было восемь пальцев на лапе.
Девушка отметила, что животных никто не прививал. Также неизвестно, чем их кормили и как часто убирали лотки. У многих котов выявили различные заболевания — от воспалений и онкологии до болезней, передающихся по наследству.
Животных забрали волонтеры. Многие из них не выжили, однако некоторым уже удалось найти новых хозяев.
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Сама Ангелина взяла к себе двух кошек возрастом до года и двух котов, один из которых — мейн-кун. У всех животных ветеринары обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Кошке с раком селезенки семь раз проводили переливание крови, у другой нашли кисты яичников. У котов выявили отиты и опухоли, а у одного из самцов — диабет, поэтому ему приходится делать инъекции инсулина.
Животным еще предстоят операции и длительное дорогостоящее лечение. По словам Ангелины, на уход и лечение котов ежедневно уходит около 25 тыс. рублей, а котокафе уже «тонет в долгах». Узнать подробности и способы помочь животным можно по ссылке.
Также Ангелина рассказала, что не знает, приняла ли полиция какие-либо меры в отношении заводчицы.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. На владелицу завели уголовное дело.