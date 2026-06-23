80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе. Волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций

Волонтеры и владелица краснодарского котокафе спасли питомцев из Крымска, за которыми не ухаживала заводчица. У многих животных выявили тяжелые заболевания и генетические мутации

23 июня владелица краснодарского котокафе «Забавное место» Ангелина Таранова рассказала Юга.ру, что волонтеры обнаружили в Крымске заводчицу, которая содержала в антисанитарных условиях 80 кошек. Животные жили в одном помещении, среди них были и породистые.



Волонтеры приехали в дом к заводчице вместе с полицией. По словам Ангелины, в помещении было грязно, а коты находились в тяжелом состоянии. Кроме того, в доме обнаружили трупы животных.

Коты бесконтрольно размножались между собой, поэтому у многих были заметны последствия родственного скрещивания и генетических мутаций, повлекших проблемы со здоровьем. Например, у одного из питомцев было восемь пальцев на лапе.

Девушка отметила, что животных никто не прививал. Также неизвестно, чем их кормили и как часто убирали лотки. У многих котов выявили различные заболевания — от воспалений и онкологии до болезней, передающихся по наследству.

Животных забрали волонтеры. Многие из них не выжили, однако некоторым уже удалось найти новых хозяев.