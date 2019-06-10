Депутат Хинштейн сообщил, что дело Голунова передают из МВД в Следственный комитет

Краснодарский край

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Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил о передаче дела журналиста Ивана Голунова в СКР

В своем твиттере Хинштейн написал, что по его обращению прокуратура Москвы изъяла уголовное дело Голунова из Главного следственного управления ГУ МВД и передала его в столичное Главное следственное управление СКР.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что дело по-прежнему находится в производстве МВД, и в органы СК не поступало.

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Однако Хинштейн пояснил, что само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки, так как это «уже технический процесс». При этом, по его словам, постановление об изъятии и передаче дела уже подписано прокуратурой.

«Главное, что вынесено процессуальное решение», — добавил депутат.

Как писали Юга.ру, Ивана Голунова, который занимался громкими расследованиями, задержали в центре Москве 6 июня. Полиция сообщила, что в его рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. Сам Голунов отрицает свою вину и настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили.

8 июня журналисту предъявили обвинение в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере (ст. 228.1) и отправили его под домашний арест на два месяца. При этом экспертиза не обнаружила следов наркотиков в контрольных смывах с его ладоней и на ногтевых пластинах.

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