В Крыму будут реже ходить автобусы из-за дефицита топлива
В Феодосии увеличили интервалы на пригородных маршрутах
23 июня глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что в округе сократили количество рейсов автобусов из-за нехватки топлива. Увеличены интервалы движения на маршрутах 101 (Феодосия — Коктебель — Биостанция), 102 (Феодосия — Коктебель — Наниково) и 107 (Феодосия — Коктебель — Краснокаменка). Если раньше автобусы ходили почти каждый час, то теперь пассажирам приходится ждать по полтора-два часа.
Жители полуострова отмечают, что маршрутки переполнены: люди массово пересаживаются из личных автомобилей в общественный транспорт. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан пользоваться автобусами и троллейбусами и заверил, что их работу усилили.
В начале июня замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко заявил, что государственные перевозчики планируют работать без сокращений. По его словам, дефицит в первую очередь бьет по частным маршрутным такси, которые не могут заправиться.
Напомним, что ситуация с топливом на полуострове остается крайне напряженной. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продажа бензина и дизеля для населения полностью приостановлена — топливо отпускают только государственным и экстренным службам.
Кризис уже ударил по туристической отрасли. Спрос на поездки в Крым упал на треть, а число отмен бронирований достигло 79%. Эксперты прогнозируют, что полуостров может лишиться до 4 млн туристов в этом году. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский уже заявил, что «туристический сезон 2026 года в Крыму, по сути, уже сорван».
Как писали Юга.ру, выпускные в школах Крыма отменять не будут.