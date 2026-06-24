В Краснодарском крае нет дефицита топлива — оперштаб региона

По данным оперштаба Кубани, в крае нет проблем с бензином, а отсутствие топлива на заправках объясняют искусственным ажиотажем

24 июня оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ТЭК и ЖКХ региона сообщил, что на Кубани нет дефицита топлива. Кроме того, власти не принимали решения об ограничениях продажи бензина на заправках.

Напомним, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.



24 июня жители Краснодара рассказали Юга.ру, что на некоторых заправках также установлен лимит на отпуск топлива — до 30 литров в руки. Кроме того, на отдельных АЗС нет определенных марок бензина, а также присутствуют очереди из машин.

По данным оперштаба, ограничения могут вводить сами АЗС «в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа». Также в ведомстве отметили, что в последние дни спрос на бензин и дизельное топливо повышен — это приводит к дефициту, образованию очередей и перепродажам горючего.