В Краснодарском крае нет дефицита топлива — оперштаб региона
По данным оперштаба Кубани, в крае нет проблем с бензином, а отсутствие топлива на заправках объясняют искусственным ажиотажем
24 июня оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ТЭК и ЖКХ региона сообщил, что на Кубани нет дефицита топлива. Кроме того, власти не принимали решения об ограничениях продажи бензина на заправках.
Напомним, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.
24 июня жители Краснодара рассказали Юга.ру, что на некоторых заправках также установлен лимит на отпуск топлива — до 30 литров в руки. Кроме того, на отдельных АЗС нет определенных марок бензина, а также присутствуют очереди из машин.
По данным оперштаба, ограничения могут вводить сами АЗС «в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа». Также в ведомстве отметили, что в последние дни спрос на бензин и дизельное топливо повышен — это приводит к дефициту, образованию очередей и перепродажам горючего.
В оперштабе посоветовали жителям края заправлять автомобиль исключительно по мере необходимости и доверять только информации от органов власти и поставщиков топлива.
Как писали Юга.ру, 24 июня стало известно, что запросы россиян в поисковиках о том, как слить бензин, выросли в сто раз. Жители Краснодара уже столкнулись с ночной «топливной мафией».