В Краснодарском крае нет дефицита топлива — оперштаб региона

Краснодарский край

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

По данным оперштаба Кубани, в крае нет проблем с бензином, а отсутствие топлива на заправках объясняют искусственным ажиотажем

24 июня оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ТЭК и ЖКХ региона сообщил, что на Кубани нет дефицита топлива. Кроме того, власти не принимали решения об ограничениях продажи бензина на заправках. 

Напомним, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.

24 июня жители Краснодара рассказали Юга.ру, что на некоторых заправках также установлен лимит на отпуск топлива — до 30 литров в руки. Кроме того, на отдельных АЗС нет определенных марок бензина, а также присутствуют очереди из машин. 

По данным оперштаба, ограничения могут вводить сами АЗС «в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа». Также в ведомстве отметили, что в последние дни спрос на бензин и дизельное топливо повышен — это приводит к дефициту, образованию очередей и перепродажам горючего. 

Канистра раздора:

В оперштабе посоветовали жителям края заправлять автомобиль исключительно по мере необходимости и доверять только информации от органов власти и поставщиков топлива. 

Как писали Юга.ру, 24 июня стало известно, что запросы россиян в поисковиках о том, как слить бензин, выросли в сто раз. Жители Краснодара уже столкнулись с ночной «топливной мафией».

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