В Краснодаре ухудшится погода: на город надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодаре до 27 июня будет действовать штормовое предупреждение из-за непогоды

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 24 по 27 июня в городе ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. В столице Кубани действует штормовое предупреждение.

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Синоптик Михаил Леус рассказал, что погода начнет меняться уже вечером 24 июня. Из-за сильного прогрева воздуха атмосфера станет неустойчивой. В небе над регионом начнут формироваться кучево-дождевые облака, которые и принесут грозовые дожди.

В четверг, 25 июня, в Краснодаре сохранится дождливая погода. Ночью столбики термометров опустятся до 17–19 °C, а днем потеплеет до 28–30 °C.

Ранее Юга.ру писали, когда прогреется море на курортах Краснодарского края.

Город Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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В Краснодаре ухудшится погода: на город надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

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