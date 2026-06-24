В Краснодаре ухудшится погода: на город надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

В Краснодаре до 27 июня будет действовать штормовое предупреждение из-за непогоды

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 24 по 27 июня в городе ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. В столице Кубани действует штормовое предупреждение.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что погода начнет меняться уже вечером 24 июня. Из-за сильного прогрева воздуха атмосфера станет неустойчивой. В небе над регионом начнут формироваться кучево-дождевые облака, которые и принесут грозовые дожди.



В четверг, 25 июня, в Краснодаре сохранится дождливая погода. Ночью столбики термометров опустятся до 17–19 °C, а днем потеплеет до 28–30 °C.