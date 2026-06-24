Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов: в «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила масштабную акцию «Призумие», добавив немного азарта в привычные покупки.
В течение двух месяцев покупатели могут собирать коллекции карточек, играть в «Карточный бой», копить очки для получения подарков или использовать их для участия в розыгрышах суперпризов. Каждый участник сам выбирает свою стратегию и награды, которые хочет получить. За время акции будут вручены миллионы призов — от купонов на скидки и промокодов до техники, сертификатов и денежных призов.
На старт, внимание, пакет!
Первый ход в «Призумии» начинается с «Приветственного пакета наград» — его необходимо открыть в мобильном приложении «Пятёрочка». После этого каждые 650 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» приносят новый пакет с сюрпризами. Внутри каждого пакета — коллекционные карточки товаров и купоны на скидки, благодаря которым следующие покупки могут стать более выгодными.
Пользователи сервиса «Пятёрочка Доставка» за заказ от 650 рублей смогут получить специальную карточку с уникальными характеристиками для «Карточного боя», дополнительные промокоды на доставку и возможность побороться за отдельный суперприз сервиса — 200 000 рублей.
Карточки превращаются... в суперприз
Для любителей собирать коллекции в «Призумии» представлено 12 тематических наборов карточек, среди которых «Готовая еда», «Выпечка», «Напитки», «Футбольная коллекция», «Выручай-коллекция» и другие. Каждая новая карточка приносит очки коллекции, а завершенные наборы позволяют быстрее накапливать баллы для обмена на реальные призы в «Витрине призов» — сертификаты, подписки, технику и другие награды.
Также очки можно использовать для участия в еженедельных розыгрышах суперпризов — смартфона, игровой приставки, сертификатов на путешествия и денежных призов до 200 000 рублей.
Чтобы быстрее пополнять коллекции и копить очки, можно покупать товары-партнеры акции на сумму от 200 рублей и получать за них дополнительные пакеты наград.
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Карточный бой за прогресс
Собранные карточки пригодятся не только коллекционерам. В мини-игре «Карточный бой» их можно использовать для сражений с виртуальным соперником. Каждая победа приносит очки прогресса и открывает новые уровни с наградами — дополнительными скидками, купонами, промокодами и другими подарками. При этом владельцы карты «Апельсин» получат в два раза больше наград благодаря специальному режиму «Апельсиновый максимум».
Начинает и выигрывает каждый
В «Призумии» можно рассчитывать не только на удачу, но и на реальные награды за участие: в каждом пакете есть купон на скидку, игровой прогресс открывает новые промокоды, а коллекции помогают получать подарки.
Акция проходит до 24 августа 2026 года во всех магазинах торговой сети. Для участия достаточно открыть раздел «Призумие» в мобильном приложении «Пятёрочка» и забрать свой первый пакет наград.