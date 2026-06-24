Современная история о ведьмах. В Краснодаре пройдет иммерсивный аудио-показ хоррора «Оно приходит снизу»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Оно приходит снизу» © Скриншот видео с Rutube-канала «Наше кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Оно приходит снизу» © Скриншот видео с Rutube-канала «Наше кино»

В Краснодаре покажут мистический хоррор «Оно приходит снизу». Сеанс пройдет с закрытыми глазами (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 26 июня специальный иммерсивный аудио-показ хоррора «Оно приходит снизу». Зрители получат маски: сеанс пройдет с закрытыми глазами.

«Оно приходит снизу» — испано-аргентинский фильм режисснра Кристиана Бернарда. Мать-одиночка Изабель переезжает с двумя детьми в престижный жилой комплекс с панорамными окнами, высокими потолками и дружелюбными соседями. И все это — по подозрительно низкой цене.

Сатирическое высказывание о культе здоровья:

Поначалу женщина не верит своей удаче и воспринимает переезд как шанс начать жизнь с чистого листа. Но очень быстро эйфория сменяется тревогой. В доме начинают происходить пугающие странности.

После показа зрителей ждет обсуждение увиденного с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг.

Фильм будут демонстрировать 26 июня в кинотеатре «Монитор СБС» за шесть дней до официальной премьеры. В широком прокате «Оно приходит снизу» появится с 2 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня покажут и обсудят фильм «Новая волна» Ричарда Линклейтера.

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Современная история о ведьмах. В Краснодаре пройдет иммерсивный аудио-показ хоррора «Оно приходит снизу»
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