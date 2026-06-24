В Славянском районе при сельхозработах разбился вертолет — пилот погиб
При проведении полевых работ на Кубани упал вертолет
24 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в хуторе Прикубанском Славянского района произошло крушение вертолета Ми-2. Воздушное судно упало во время проведения сельскохозяйственных работ.
В результате происшествия пилот погиб. На месте работают оперативные службы: задействованы 21 человек и 8 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России. Обстоятельства случившегося выясняют.
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