В Славянском районе при сельхозработах разбился вертолет — пилот погиб

Краснодарский край

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  • © Виталий Тимкив, Юга.ру
    © Виталий Тимкив, Юга.ру

При проведении полевых работ на Кубани упал вертолет

24 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в хуторе Прикубанском Славянского района произошло крушение вертолета Ми-2. Воздушное судно упало во время проведения сельскохозяйственных работ.

В результате происшествия пилот погиб. На месте работают оперативные службы: задействованы 21 человек и 8 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России. Обстоятельства случившегося выясняют.

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Напомним, в ноябре 2025 года в дагестанском поселке Ачи-Су вертолет с туристами рухнул на частный дом. На борту Ка‑226 было семь туристов, четверо из них погибли. 

Как писали Юга.ру, в августе 2023 года в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один человек погиб.

МЧС Происшествия Сельское хозяйство Славянский район смерть Транспорт

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