Генпрокуратура истребовала у полиции материалы дела Ивана Голунова
Генеральная прокуратура РФ потребовала предоставить ей материалы дела журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков
Об этом новый адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил ряду СМИ, в том числе «Медузе», на которую работал Голунов. Издание пишет, что неизвестно, с какой именно целью истребованы материалы. При этом агентству ТАСС Бадамшин сказал, что дело истребовано для проведения проверки.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что дело Голунова передают из полиции в Следственный комитет для дальнейшего расследования. По его словам, соответствующее постановление подписано прокуратурой.
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Как писали Юга.ру, Ивана Голунова, который занимался громкими расследованиями, задержали в центре Москве 6 июня. Полиция сообщила, что в его рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. Сам Голунов отрицает свою вину и настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили.
8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере и отправили его под домашний арест на два месяца. При этом экспертиза не обнаружила следов наркотиков в биоматериалах Голунова.
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