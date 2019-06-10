Генпрокуратура истребовала у полиции материалы дела Ивана Голунова

Об этом новый адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил ряду СМИ, в том числе «Медузе», на которую работал Голунов. Издание пишет, что неизвестно, с какой именно целью истребованы материалы. При этом агентству ТАСС Бадамшин сказал, что дело истребовано для проведения проверки.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что дело Голунова передают из полиции в Следственный комитет для дальнейшего расследования. По его словам, соответствующее постановление подписано прокуратурой.