Генпрокуратура истребовала у полиции материалы дела Ивана Голунова

Краснодарский край

Распечатать

Генеральная прокуратура РФ потребовала предоставить ей материалы дела журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков

Об этом новый адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил ряду СМИ, в том числе «Медузе», на которую работал Голунов. Издание пишет, что неизвестно, с какой именно целью истребованы материалы. При этом агентству ТАСС Бадамшин сказал, что дело истребовано для проведения проверки.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что дело Голунова передают из полиции в Следственный комитет для дальнейшего расследования. По его словам, соответствующее постановление подписано прокуратурой.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, Ивана Голунова, который занимался громкими расследованиями, задержали в центре Москве 6 июня. Полиция сообщила, что в его рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. Сам Голунов отрицает свою вину и настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили.

8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере и отправили его под домашний арест на два месяца. При этом экспертиза не обнаружила следов наркотиков в биоматериалах Голунова.

Иван Голунов Министерство внутренних дел РФ Полиция Прокуратура
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Генпрокуратура истребовала у полиции материалы дела Ивана Голунова
Центр развития торговли создан в Краснодарском крае
Ингушский мальчик побил рекорд чеченского по отжиманиям и получил велосипед от Евкурова
Депутат Хинштейн сообщил, что дело Голунова передают из МВД в Следственный комитет
Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева
ФК «Краснодар» объявил о переходе Руслана Камболова

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале