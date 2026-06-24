Пенсионерке из Сочи дали два года условно за комментарий в соцсети

23 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о том, что 62-летней жительнице Сочи Наталье Николаевой вынесли обвинительный приговор по статье о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Решение принял Краснодарский краевой суд. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы.

По данным Следственного комитета, в марте 2025 года пенсионерка, находясь у себя дома в Сочи, опубликовала в одной из социальных сетей комментарий, в котором, как установило следствие, одобряла холокост и оправдывала действия Гитлера. Публикация была размещена в открытой группе и доступна неограниченному кругу лиц. Один из участников группы сделал скриншот сообщения и отправил его в полицию.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном, и назвав свой поступок постыдным. По словам Николаевой, она является патриотом России. Тем не менее суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Помимо условного срока, суд на два года запретил осужденной заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Мобильный телефон, с которого был опубликован комментарий, конфискован в доход государства.