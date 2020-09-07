«Нам лечь и умереть?» Жители Кубани рассказали, как болели коронавирусом

Коронавирус, очевидно, станет самым популярным и часто употребляемым словом 2020 года. На сегодняшний день вспышка, зафиксированная в китайском Ухане в конце декабря 2019-го, переросла в охватившую практически весь мир пандемию, о которой ВОЗ объявила в марте. 1 сентября число заразившихся новым вирусом в России перевалило за 1 млн человек. Одни пациенты уже выздоровели, другие перешли на амбулаторное лечение, третьи лежат в больницах, кто-то из них — на аппарате искусственной вентиляции легких. Жители Кубани, которые прошли через COVID-19 или борются с вирусом в настоящее время, рассказали порталу Юга.ру о симптомах болезни и о том, как в крае оказывают помощь больным. Сергей Александров, 31 год, Геленджик 24 августа на работе я почувствовал себя нехорошо: першило в горле, болела голова. Когда вернулся домой, измерил температуру — 37. Понимая, что мог подцепить ковид, так как на работе были случаи выявления этой болезни, наутро сразу пошел в поликлинику через фильтр температурных больных (в каждой поликлинике есть так называемый фильтр температурных больных: если человек знает, что у него температура или признаки вирусной инфекции, он заходит в поликлинику не с главного входа, а с обратной стороны здания, там отдельный вход для такой категории граждан). Простоял в очереди на прием с 10 утра до 17 вечера. В 16 часов не выдержал и позвонил в министерство здравоохранения, рассказал, что стою шесть часов в очереди, принимает один врач, больных просто тьма. Через час мне перезванивает заведующая геленджикской поликлиникой и говорит: «Ну че ты жалуешься? У нас людей нет, одна половина заболела, другие уволились, на город остался один терапевт». Я отвечаю: «А мне что теперь, ложиться и помирать в этой очереди? Звоните в Краснодар, Москву, говорите, что у вас происходит!» Положила трубку. Через пять минут меня вызвали без очереди, я спросил, почему так. Врач сказала, что это распоряжение начальства. Она меня послушала, открыла больничный. Я поинтересовался, будут ли у меня брать мазок на COVID-19. Врач говорит: «Вы что, контактировали с больными?» Я ответил, что да, все возможно. Отправила меня на мазок, выписала антибиотики, и я пошел домой. Через три дня мне позвонили, сказали, что результат положительный: «Оставайтесь дома, придет врач и пропишет дальнейшее лечение».

В этот же день я сразу же обратился в ЦГБ Геленджика — мол, у меня ковид, госпитализируйте меня. Врач в приемном покое говорит: «Мест нет ни в Геленджике, ни в Новороссийске, ни в Крымске, иди лечиться домой. Если станет хуже, может быть, заберем тебя, если место будет». Я возмущаюсь: «Что это за беспредел?» Она говорит, что сами в шоке, все руководство слегло с ковидом и в больнице полная анархия. Никто не знает, что делать, заболевших поток, всех с пневмонией отправляют лечиться домой. На следующий день пришел ко мне врач, добавил уколы антибиотиков. На этом все. Болезнь протекала следующим образом: 24, 25, 26 августа у меня была температура 37—37,4 круглые сутки, 27 августа вместе с температурой пропали обоняние и вкус, 29-го начало возвращаться обоняние, 30-го — вкус. На сегодняшний день нет ни температуры, ни каких-либо других проявлений болезни. 2 сентября делали повторный мазок, сегодня (4 сентября) должны еще один провести. Если будет два отрицательных, больничный закроют. Самое смешное, что Роспотребнадзор позвонил только на шестой день и переписал контактировавших со мной людей, а на восьмой день болезни привезли постановление о самоизоляции. Я еще посмеялся, что они супероперативное подразделение. Человек из Роспотребнадзора мне и говорит: «А что вы хотите, мы с утра до ночи эти постановления развозим, заболевших очень много». 3 сентября звонит мама и говорит, что у папы температура не падает третий день, тяжело дышать. А отец был у меня в гостях 23 августа. Я говорю: «Быстрее звоните в скорую, скажите, что контактировали с больным ковидом, и опишите симптомы». Приехала скорая помощь, забрала отца в Курганинск, в центральную городскую больницу. Там в приемном покое он просидел с 13:00 до 19:00 с температурой 39. Должны были отвезти в Лабинск, чтобы сделать там КТ, так как в Курганинске нет ничего подобного. В 19:00 врач говорит, что в Лабинске мест нет и у них тоже, положить в больницу не могут: «Идите домой, завтра, возможно, будет место, и отвезем вас». Я звоню на горячую линию Курганинской ЦГБ: «Что это за дела! Человек, возможно, болен ковидом, температура 39, и вы его отправили домой?!» На что с того конца трубки мне ответили: «Мест нет ни в Курганинске, ни в Лабинске, ничего сделать не можем». Я требую отвезти в другой район. Отвечают: «Нигде нет, можете звонить куда угодно, хоть в министерство здравоохранения. И заодно скажите им, что у нас аврал, больных идет поток, положить их некуда, врачей не хватает, и спросите, почему никто ничего не делает, будто все хорошо!»

Самое смешное, что Роспотребнадзор позвонил только на шестой день и переписал контактировавших со мной людей, а на восьмой день болезни привезли постановление о самоизоляции

Звоню на горячую линию министерства, рассказываю вот это все. Сказали, что обращение приняли, завтра разберутся. Я спрашиваю: «А сейчас что делать? У отца температура 39!» Сказали вызывать скорую помощь. Я так и сделал, и там ответили, что приехать могут, но забирать не будут, потому что мест нет. Просто замкнутый круг! Родители сами сбили дома температуру, стали ждать, когда освободится место, чтобы госпитализировали человека. Уже 4 сентября отец позвонил из Лабинской ЦРБ и рассказал, что, по результатам КТ, у него 20% поражение легких. Взяли мазки на ковид и оставили в больнице [звонок был после этой публикации. — Юга.ру]. Елена Дышекова, 36 лет, Краснодар Мы с супругом и большой компанией друзей из разных городов каждый год отправляемся отдыхать куда-нибудь в России. В этот раз — на Курильские острова. Билеты у нас были на 23 июля. Когда сняли все ограничения, мы обрадовались, что поездка состоится. За две недели до вылета у двух пар обнаружили коронавирус. В итоге нас полетело 23 человека. 2 августа наша компания прилетела в Москву, и дальше все разъехались по своим городам. Уже на следующий день у людей началось недомогание. Мы с мужем сначала решили, что это связано с разницей во времени. В среду, 5 августа, у него поднялась температура. В этот же день наш чат путешественников ожил, и один парень сообщил, что у него подтвержден COVID-19. 6 августа я позвонила в поликлинику по месту жительства, объяснила ситуацию, что у мужа температура 38 и кашель. Записали наши данные и велели ждать. Я думала, что врач придет в тот же день, но никого не было. Мы начали беспокоиться, поскольку лечение не было назначено.

После обеда 7 августа я снова позвонила в поликлинику. В регистратуре у меня спросили, сколько дней назад мы с мужем были в контакте с больными. Я ответила, что четыре дня назад. Мне говорят, что по регламенту должно пройти десять дней, тогда у нас возьмут анализ. Я уточнила, можно ли сделать КТ, поскольку у мужа кашель. Ответ: «Мы все узнаем и перезвоним». Наступает суббота, 8 августа. У супруга температура упала до 37,2. Проблема в том, что, если у тебя коронавирус, из государственной поликлиники к тебе просто не приходят, а частные не берут лечить. Нам лечь и умереть? Приходится просто скрывать, что ты контактировал с людьми, у которых диагноз подтвержден. В субботу муж поехал в частную клинику делать анализ на COVID-19 и КТ, никому ничего не сказав. Конечно, это ужасно непорядочно, но мы должны сами себя спасать. Анализ пришел отрицательный, КТ показал, что пневмонии нет. Мы выдохнули, но вечером в тот же день температура поднялась у меня — до 38. Сильное жжение в груди, общая слабость, но кашля не было. Позвонили из поликлиники, сказали, что КТ у них нет: раньше по договору его делали в другом месте, но сейчас нет. При первой возможности пообещали к нам приехать. На следующий день, в воскресенье, 9 августа, у мужа совершенно пропало ощущение вкуса. Я позвонила на горячую линию московского Минздрава, объяснила ситуацию. Нам хотелось, чтобы назначили хоть какое-то лечение. Мне ответили, что, действительно, по регламенту анализ берется только на десятый день, но врач все равно должен нас посетить раньше и назначить лечение для ОРВИ. Дали телефон медицинской страховой компании, чтобы я позвонила и пожаловалась. Я так и сделала, обещали разобраться. В понедельник, 10 августа, мужу позвонили из страховой, и уже ее сотрудник нам вызвал врача из поликлиники. Заранее на этот же день я вызвала себе курьера с тестом на коронавирус, который можно сделать самостоятельно.

Приходится просто скрывать, что ты контактировал с людьми, у которых диагноз подтвержден

11 августа во второй половине дня к нам явилась врач, а за полчаса до ее прихода мне на электронную почту пришел результат анализа — первично положительный. Врач в обычной маске и одноразовом халате, никаких бригад в космических костюмах. С ее слов, наша квартира 24-я по счету у нее в тот день, и это только к обеду. Врач взяла анализ лишь у мужа, послушала его, назначила ему курс антибиотиков. На этом наше взаимодействие с государственной медициной закончилось. На следующий день у супруга по телефону спрашивали чисто юридические моменты. Через пять дней прислали результат анализа — положительный. И мне из частной клиники тоже пришел аналогичный. Я сижу и думаю, что ко мне должен прийти Роспотребнадзор и посадить на жесткий карантин. Но никто мне за это время ни разу не позвонил. Еще неделю мы просидели дома. В итоге, когда прошли все симптомы, муж стал звонить в поликлинику и спрашивать, будут ли ему делать повторный анализ, чтобы снять с учета. Ему предложили прийти в медицинское учреждение, он так и сделал. Через четыре дня пришел отрицательный результат. Если бы он не настоял, никто бы и не вспомнил о нем.

Так как я не попала в систему государственного учета больных COVID-19, я была предоставлена сама себе. 26 августа у меня поднялась температура до 37,4. Я дождалась утра, измерила ее снова — 36,8. 27 августа поехала в частную клинику делать КТ. Это оказалось не так просто, потому что очень много ковидников пытаются к ним попасть. Клиники просто перестали оказывать эту услугу. Я в очереди сидела 1 час 20 минут, результат оказался хороший, признаков пневмонии не обнаружили. Анализ на антитела же показал, что у меня болезнь проходит в острой форме. Прошла уже неделя, и я до сих пор не знаю, могу передать вирус кому-то или нет. Карен Мхитарян, 26 лет, Краснодар Поехали мы на море 6 августа с братьями и сестрами. Когда ночью вернулись домой, почувствовал себя плохо. Измерил температуру — 37,6, не придал ей значения. Два дня пил чай с малиной и лимоном. Примерно на второй день температура стала подниматься по ночам до 39, мышцы болели так, словно меня или избили десять человек, или растяжение всех мышц получил одновременно. Очень удивился, ведь у меня температура бывает редко, и я ее всегда чаем с малиной и лимоном сбивал максимум за два дня. На третий день, притом что нос отлично дышал, я понял, что не различаю вкусы и не чувствую запахов. Другие симптомы — слабость, тошнота, отсутствие аппетита, редкий сухой кашель. Вызвал скорую помощь, врачи ехали очень долго. Меня отвезли в ККБ № 2, сделали КТ, которое показало двустороннюю пневмонию, 20%. Назначили лечение и отправили домой. 13 августа пришли сотрудники поликлиники, взяли мазок. Тест показал положительный результат на коронавирус. Температуру антибиотиками и уколами удалось сбить только на десятый день. После этого я снова вызвал скорую помощь, которую вновь пришлось ждать очень долго. Меня отвезли в больницу, чтобы сделать КТ и проверить, иду ли я на поправку. Снимок показал уже 28% воспаление легких, хотя температура ушла и я себя уже хорошо чувствовал. Даже запахи и вкусы начали возвращаться. При такой динамике меня положили в больницу, чего я вообще не ожидал.

Это было 21 августа. По настоящее время я нахожусь в больнице, мне делают уколы в живот дважды в день, берут анализ крови почти каждый день, дают таблетки. Чувствую, что иду на поправку. При поступлении в больницу обычно делают тест, он у меня был уже отрицательный. Когда у пациента положительная динамика, на 11-й день берут еще один тест. Вот у меня взяли сегодня [1 сентября. — Юга.ру], и, когда придет результат, как я понимаю, меня выпишут. Больных в ККБ № 2 много. Врачей, медсестер и санитарок очень жалко, на износ работают в этих ужасных костюмах. Состояние у людей действительно улучшается при лечении. Скорость распространения вируса просто ужасная, у меня в семье после меня заразились две сестры, оба зятя и тетя. В больнице тоже наблюдаю, что люди семьями лежат. Лариса Дульская, 61 год, Краснодар Точно хронологию не восстановлю, но впервые почувствовала недомогание примерно в выходные, 15–16 августа. В начале той недели один раз поднялась температура, и я позвонила в скорую для консультации. Там сказали, что все не так плохо, и попросили вызвать для начала врача из поликлиники — так и сделала. У меня предварительно диагностировали бронхит и выписали кучу лекарств, но за неделю стало только хуже. Дня четыре перед госпитализацией были настоящим испытанием: постоянная температура и ухудшающееся состояние, компьютерную томографию сделать не можем, а без нее скорая не хочет забирать. С жалобами, постоянными звонками и результатами платной КТ меня все-таки забрали в ККБ № 2, где я лежу уже почти неделю. Оказалось, двусторонняя пневмония, легкие поражены на 50%. Пока сильно лучше мне не стало, но под наблюдением врачей все же спокойнее. Мужа госпитализировали в эту же больницу на следующий день после меня. Он болел совсем по-другому: один раз поднялась температура, и мы сразу вызвали врача из поликлиники. Ему предварительно диагностировали бронхит, выписали таблетки, и больше температуры у него не было дней пять. А потом как-то ночью она снова поднялась до 39 и снова сама по себе прошла к утру. Дочь сразу пошла в поликлинику просить назначить ему анализы. Пришла врач и без разговоров выписала направление на госпитализацию, заключив, что у него 100% пневмония. Мужа госпитализировали с первого раза, а не с третьего, как меня. Позже оказалось, что не зря мы забили тревогу — на четвертый день в больнице, после регистрации жалобы дочери, его таки решили свозить на КТ в соседнюю больницу. Оказалось, что легкие у него поражены на 67%. Еще один интересный момент: у мужа тест на COVID-19 первично положительный, у меня — нет. Возможно, потому что я почти две недели лежала дома, а его забрали сразу. Но врачи дали понять: если вы находитесь в ковидном госпитале, у вас точно коронавирус, что бы там тест ни показывал.

Врачи дали понять: если вы находитесь в ковидном госпитале, у вас точно коронавирус, что бы там тест ни показывал