Федеральный и краевой оперштабы не сошлись во мнении по числу новых случаев коронавируса на Кубани
Согласно статистике федерального оперштаба, 20 октября на Кубани за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом. Региональные власти сказали, что это ошибка, и назвали другие цифры по заболевшим
Федеральный оперштаб публикует статистику по коронавирусу около 10:30, однако 20 октября новые данные появились только в 13:30. При этом цифры по заболеваемости COVID-19 в Краснодарском оказались необычно низкими. Если 18 октября на Кубани зарегистрировали 106 случаев коронавируса, а 19-го — 102, то 20 октября в регионе выявили 25 заболевших.
Портал Юга.ру обратился за разъяснением в оперштаб Краснодарского края с просьбой прокомментировать аномальные данные. В ведомстве ответили, что это ошибка, и пообещали в скором времени прислать корректные цифры.
В 14:00 оперштаб региона сообщил порталу Юга.ру, что в крае за сутки зарегистрировали 105 инфицированных COVID-19. Среди заболевших 52 женщины и 53 мужчины, в том числе 11 детей.
Согласно данным краевого оперативного штаба, новые случаи коронавируса зарегистрировали в следующих муниципалитетах:
- в Краснодаре — 44;
- в Сочи — 13;
- в Туапсинском районе — 6;
- в Белореченском и Ленинградском районах — по 4;
- в Горячем Ключе, Староминском, Выселковском, Павловском и Крыловском районах — по 3;
- в Анапе, Новороссийске, Апшеронском, Крымском, Темрюкском районе — по 2;
- в Геленджике, Абинском, Приморско-Ахтарском, Новопокровском, Тихорецком, Калининском, Кореновском, Усть-Лабинском, Северском районах — по 1.
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Всего за время пандемии с подозрением на COVID-19 в больницы Кубани обратились 61 тыс. 857 человек, из них 5 тыс. 760 детей. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 7 тыс. 239 кубанцев. Лаборатории края провели 1 млн 276 тыс. 828 исследований.
Диагноз COVID-19 подтвердился у 16 тыс. 14 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости увеличился до 282,2 случаев на 100 тыс. населения.
Как уточнили в региональном минздраве, за все время из больниц выписали 11 тыс. 169 пациентов, переболевших коронавирусом. При этом 358 больных спасти не удалось (+5 летальных случаев за сутки). Еще 27 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 — на ЭКМО.
Отметим, что несмотря на то, что данные федерального и краевого оперштабов по числу инфицированных кубанцев 20 октября отличались, в обеих статистиках сообщалось о пяти летальных случаях за сутки.
К моменту публикации новости на сайте стопкоронавирус.рф и в соцсетях федерального оперштаба по-прежнему значится 25 новых случаев инфицирования в Краснодарском крае.
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