Кондратьев не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 марта заявил, что регион готов к ухудшению эпидобстановки по коронавирусу

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Однако власти Кубани пока не видят необходимости введения жестких карантинных мер по коронавирусу. По словам Кондратьева, в крае приготовились на случай ухудшения эпидобстановки и если будет нужно, то введут карантин, сообщил «Интерфакс-Юг». Напомним, портал Юга.ру в конце февраля направлял запрос в минздрав Краснодарского края, в котором спросил, какова официальная статистика на настоящий момент по количеству лиц с подозрением на коронавирус в регионе, где находятся люди из списка и как человек может проверить наличие у него заболевания. 6 марта ведомство ответило не на все вопросы редакции, а если и ответило — то неопределенно. Подробнее вопросы и ответы можно прочитать здесь.

Сегодня Кондратьев заявил, что человек с подозрением на коронавирус проходит все необходимые обследования, после чего его изолируют. Также медики работают и с теми, кто контактировал с возможными заболевшими. Однако куда изолируют людей и как за ними наблюдают — глава региона не уточнил.

Напомним, в конце февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей края из групп риска по коронавирусу, в нем находилось 70 человек. К 6 марта Роспотребнадзор уточнил, что на дому наблюдаются 180 человек, побывавших в странах с неблагоприятной эпидобстановкой или контактировавших с гражданами этих стран.

При этом, по словам Кондратьева, в администрации создан оперативный штаб, который круглосуточно следит за обстановкой. При подтверждении заболевания власти развернут госпиталь на базе Краснодарской краевой инфекционной больницы и задействуют другие медицинские учреждения. Однако и в этом случае губернатор не объяснил, как это реализуют и куда денут больных, которые уже находятся в больницах с различными инфекционными заболеваниями.